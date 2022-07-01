Как работает криптовалюта





Биткоины - цифровые монеты

Биткоины популярны, но чрезвычайно рискованны: в октябре 2021 года Биткойн отметил новый рекордный максимум в более чем 66 000 долларов и более чем удвоился в течение трех месяцев. На данный момент шумиха закончилась.

Биткоины существуют только с 2009 года. В начале 2011 года цена биткойна составляла один доллар.



Виртуальные биткоины, управляемые в блокчейне

Термин биткойн состоит из слова для самой маленькой цифровой единицы, бита и английского слова монета за монетой. Как изобретатель, ответственность несет некий Сатоши Накамото, хотя до сих пор неясно, кто стоит за ним. Это может быть группа людей.

Нет монет и банкнот биткоинов, сокращенно BTC. Они существуют только виртуально, как цифровая последовательность знаков. Даже если им нравится, когда их сравнивают с золотом, за ними нет никакой реальной ценности. Новые биткоины создаются самими пользователями с применением математических методов. Кредиты и платежи управляются в децентрализованной сети блокчейне. Чтобы разместить перевод с помощью биткоинов, необходимо решить сложные расчеты. Если вы сделаете это первым, вы получаете биткоины в качестве награды. Это называется майнинг - добыча биткоинов.





Биткоины - что вы должны знать





Криптовалюты

Правда, децентрализованные криптовалюты, добытые и торгуемые с использованием технологии блокчейн, сами по себе не сомнительны. Тем не менее, спекуляции с Bitcoin and Co похожи на поход в казино. Используйте только те деньги, которые вам не нужны. Вы можете потерять все.

Первоначальное предложение монет.

Покупка токенов и других "ваучеров", с продажей которых компании привлекают капитал, является слишком мошеннической и рискованной. Лучше держать руки подальше от него. Безопасный обмен биткоин Киев является более надежным.

Темная сторона биткоинов

В прошлом биткоины в основном считались валютой для дилеров, которые использовали их для стирания оружия и сделок с наркотиками в даркнете. Даркнет - это, в буквальном переводе, темная сторона Интернета, в которой пользователи могут путешествовать в основном анонимно. Биткойн также попал в заголовки газет в связи с требованиями выкупа.





21 миллион биткоинов закончились

До сих пор, согласно веб-сайту Coinmarketcap, в обороте уже 18,8 миллиона биткоинов, 21 миллион должен скоро закончиться. Тем не менее, рост постепенно замедляется. Вы также можете торговать фракциями биткоинов, например, милли биткоинами.

Другие криптовалюты

Повышение цен на биткоин привлекает подражателей. По данным платформы CoinMarketCap, в настоящее время существует более 17 000 криптовалют. Биткойн является лидером рынка с рыночной капитализацией - количеством монет, умноженных на текущую стоимость - около 750 миллиардов долларов. Ether Ethereum находится на втором месте с 330 миллиардами долларов, за ним следует Tether с примерно 77 миллиардами долларов. Около 80 цифровых валют в настоящее время доводят его до рыночной капитализации более миллиарда долларов, включая Polkadot, Solana, Ripple и забавную монету Dogecoin. Несколько лет назад только около двух десятков криптовалют имели десятую рыночную капитализацию. Есть еще множество небольших валют, которые весят менее миллиона долларов.

Покупайте и майнируйте биткоины

Если вы ищете острые ощущения и хотите стать владельцем биткойна, у вас есть различные возможности.





Биткойн-кошелек

Классический вариант - получить биткоин-кошелек, электронный кошелек, в котором хранятся биткоины. Для этого есть различные поставщики. Кошелек имеет номер публичного счета и закрытый ключ, с помощью которого вы можете его заблокировать. Инвесторы должны хорошо защитить свой компьютер, чтобы не стать жертвами кражи.





Биткойн-счет

Другая возможность - открыть счет с одной из многочисленных форм торговли биткоинами. В этом случае биткойн хранится не на вашем компьютере или мобильном телефоне, а на форме платформы.

Совет: Биткоины должны обратить внимание на справедливую цену и, что важно, на стоимость. Были случаи, когда транзакция стоила более 30 долларов. Актуальная стоимость на ObmenAT24.





Майнинг - вычислительно интенсивная задача

Платежи биткоинами должны быть подтверждены. Например, необходимо уточнить, достаточно ли у человека, совершающего платеж, для этого биткоинов. Кроме того, новые блоки данных должны быть связаны с текущими платежами с предыдущими блоками данных блокчейна. Для этого необходимо решить определенные задачи по расчету. Если вы сделаете это и подтвердите платежи, вы получаете биткоины в качестве вознаграждения. Это называется майнингом. Майнерам нужно не только техническое ноу-хау, но, прежде всего, соответствующее компьютерное оборудование.

Между тем, требования к вычислительной мощности настолько высоки, что практически невозможно вмешаться в домашний компьютер. В отличие от первых дней, майнинг в основном находится в руках майнинговых пулов или специально созданных компаний.





Биткоины как климатические убийцы