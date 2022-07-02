Дизайнер интерьера поможет сделать ремонт мечты

Это касается также и удовольствия от того, что он созерцает в помещении, в котором он находится. Для того чтобы интерьер соответствовал ожиданиям хозяина квартиры или дома, необходимо чтобы его проект планировался и реализовывался профессионалами. Крайне желательно, чтобы это был именно профессиональный дизайнер интерьера с большим опытом в данной сфере и хорошим чувством вкуса.

Кстати про чувство вкуса. Некоторые люди не доверяют дизайнерам интерьера и самостоятельно вносят корректировки в дизайн проект квартиры, из-за чего порой не удаётся достичь гармонии в интерьере. Делать этого ни в коем случае не стоит, поскольку без знаний в сфере дизайна интерьера, а также некоторых моментов совмещения различных текстур и цветов, сделать достойный дизайн проект просто невозможно. Чаще всего к дизайнерам интерьера обращаются в столице, где проживает больше всего людей, которые готовы тратить свои финансовые сбережения на дизайнерский ремонт. Поэтому именно в столице наиболее востребована такая услуга, как дизайн интерьера Киев – это город в котором действительно много жителей, в квартирах и домах которых уже реализован дизайнерский ремонт, а также много новостроек, ведь в основном они сдаются от застройщика в состоянии «под отделку» и ремонт в них необходимо делать в любом случае, так почему же не сделать сразу дизайнерский ремонт.

Из каких этапов состоит дизайнерский ремонт?

Опытный дизайнер интерьера обязательно выезжает на объект для того чтобы ознакомиться с тем, в каком состоянии он находится, а также сделать некоторые пометки перед началом составления дизайн плана помещения. Важны тут многие детали:

· расположение квартиры относительно солнечной стороны;

· наличия и количества окон в помещении;

· особенности планировки;

· уже использующиеся решения в дизайне интерьера, если речь идёт не о кварти-ре от застройщика.

На основании пожеланий хозяина квартиры, а также в соответствии с собственным опытом, дизайнер интерьера составляет дизайн план помещения. Предоставляться конечному заказчику он может в различном виде, в том числе и с использованием 3D-модели, созданной в специализированной компьютерной программе. Таким образом, можно наглядно оценить результат, который будет в конечном итоге, а также внести правки, если таковые потребуются.

С дизайн проектом обычно прилагается смета на покупку необходимых материалов и элементов интерьера. Причём в зависимости от используемого стиля интерьера, ценник тут может отличаться весьма существенно.