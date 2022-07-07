Как правильно организовать переезд на новую квартиру

Смена места жительства, переезд в новый дом или квартиру это приятные, но все таки хлопоты. А так как такие события в жизни человека случаются не часто, то и соответствующего опыта или отработанной схемы переезда нет почти ни у кого.

Поэтому если вы не можете справиться с этой задачей, то лучше обратится в транспортную компанию Cargofy , которая поможет организовать переезд без лишней суеты.

День переезда в новую квартиру: как правильно организовать переезд

К переезду, как и к другим важным событиям, нужно начинать готовиться заранее. Начать нужно с поиска информации и отзывов о перевозках и грузчиках. Ведь не каждый водитель, а особенно грузчик, ответственно относится к своим обязанностям.

Ко дню переезда вы должны подойти уже подготовленными, иначе стрессовых ситуаций не избежать.

Такие важные вопросы как поиск транспорта, грузчика и упаковочных материалов должны быть закрыты до дня переезда.

Если вы не можете организовать все сами или у вас просто не хватает на все времени, можно обратится к специалистам. Киев, как и другие большие города Украины достаточно развит в плане услуг грузоперевозки. Найти компанию, которая организует переезд “под ключ” не составит труда.

Топ-6 совета по поводу организации переезда

Если вы решили заниматься всеми хлопотами по организации переезда самостоятельно, то воспользовавшись нашими советами вы сможете сэкономить время и деньги.

Избавьтесь от лишнего

Проведите глобальную ревизию в шкафах и гардеробах. Выберите все чем вы давно не пользовались:

- одежда, которую давно не одевали и вряд ли наденете;

- кухонная утварь, которая не используется;

- косметические средства, которыми не пользуетесь.

- другие вещи которые вышли из строя или попросту пылятся на полках по ненадоб-ности.

Проанализируйте мебель, которая понадобится вам в новой квартире, а от которой вы бы хотели избавиться.

Необязательно все это выбрасывать. Ненужные вещи и мебель можно отдать, подарить или продать и получить дополнительные деньги на организацию переезда.





Измерять мебель и технику

Новая квартира - новая обстановка и не всегда ваша старая мебель и техника подойдет в новый дом. Поэтому нужно продумать места для мебели, измерить ее. Измерив мебель и крупную бытовую технику вы не только сможете найти ей место в новом жилье, но и определить какая машина для грузоперевозки вам подойдет.

Запастись упаковочными материалами

Удобнее всего складывать вещи и предметы обихода в картонные ящики. Подготовьте картонные ящики разных размеров, желательно из плотного картона. Запаситесь пупырчатой пленкой, она обеспечит сохранность не только посуды, хрусталя и хрупких предметов, но и мебели с зеркалами. Хорошо если у вас будет упаковочная бумага. А наличие скотча и стрейч пленки просто необходимы.





Назначьте точную дату и время переезда

Определитесь с датой и назначте удобное время. Если вы выбрали надежного перевозчика, сообщите ему время на которое нужно подать грузовик. А грузчики пусть прибудут на место заблаговременно.





Начинаем сборы

Начинайте собирать вещи как минимум за неделю до назначенной даты. Начните с книг, фотоальбомов и других подобных предметов. Каждая коробка должна быть подписана, чтобы быстро ориентироваться в ее содержимом. Не смешивайте разноплановые вещи в одной коробке. Для документов и драгоценностей должна быть выделена отдельная небольшая коробка,которая будет у вас всегда на виду.

Не складывайте коробки в коридоре или проходе, так как первыми из квартиры грузчики будут выносить мебель и габаритную технику. А коробки при выходе из квартиры будут им мешать.





Следите за загрузкой и выгрузкой

Во время загрузки вам нужно проследить, чтобы грузчики ничего не забыли или не повредили. Проверьте насколько надежно размещены и закреплены мебель и коробки с хрупкими предметами. Ведь грузовик может вильнуть и все что находится в кузове, может повредиться.

То же самое с процессом выгрузки, проконтролируйте в каком состоянии все доехало и все ли выгрузили.

Когда все ваше имущество будет доставлено на новое место начинайте распаковывать и наслаждайтесь обустройством нового жилья.

Придерживаясь этих правил вы сможете совершить свой переезд без лишней суеты и стресса. Но как вы поняли, ключевым моментом все равно остается этап транспортировки. Поэтому, так важно выбрать надежного проверенного перевозчика.

Транспортная компания Cargofy является лидером в сфере грузоперевозок не только в Киеве, но и по всей Украине. Мы поможем вам подобрать необходимый для вашего переезда автомобиль, который будет подан в указанное место в установленное время.

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