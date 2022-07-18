Електромобілі: переваги проти недоліків

Для деяких покупців автомобілів це питання схоже на запитання про Stones чи Beatles, Mac чи Windows, лижі чи сноуборд. Однак більшість водіїв обирають автомобіль і його приводну техніку, виходячи з об'єктивних переваг і недоліків. Багато цыкавих порад можна знайти на сайты https://kolesiko.ua/. Тут же за приемною цыною можно придбати комплекти шин будь якого диаметра та сезонности.



Наскiльки електромобіль екологічно безпечний?

І тут вирішальними є наступні запитання: чи дійсно водіння електромобіля екологічніше, ніж автомобіля з дизельним або бензиновим двигуном? Чи справді електромобіль коштує менше, ніж двигун внутрішнього згоряння? І наскільки відповідь на ці питання залежить від індивідуального профілю водіння?

У цій статті ми розглянемо основні переваги та недоліки електромобілів і надамо всю передумову для того, що є, мабуть, найскладнішим рішенням сучасної автомобільної епохи.





Плюси і мінуси електромобілів

Як і при будь якій іншій покупці, автомобілі електричні мають свої переваги та недоліки. Їх варто знати ще перед покупкою, щоб точно зробити правильний вибір та залишитись максимально задоволеними.

Плюси, про які варто знати:

Відсутність локальних викидів CO2 і (більше) екологічність в експлуатації.

Переваги паркування.

Нижчі витрати на поточне обслуговування, ніж у двигунів внутрішнього згоряння

Сильне прискорення та високий комфорт водіння.

В даний час навіть нижчі витрати на електроенергію в порівнянні з витратами на паливо (особливо під час зарядки вдома).

Мережа зарядних пристроїв стає дедалі щільнішою і тепер також дозволяє подо-рожувати на далекі відстані.

Час завантаження значно покращується залежно від моделі.





Серед недоліків треба выдмытити:

Вища закупівельна ціна.

Нижчий діапазон, ніж у порівнянних двигунів внутрішнього згоряння.

Труднощі та неоднозначності при завантаженні.

Більша вага.

Дуже неефективний на високих швидкостях.

Штучний фоновий шум.

Вплив виробництва акумуляторів на навколишнє середовище.

Потенційно вищі витрати на (менш часті) ремонти.





Електронні автомобілі локально не мають викидів

Зараз більшість досліджень сходяться на думці, що електромобілі є більш екологічними та безпечними, ніж автомобілі з дизельними чи бензиновими двигунами. Електронні автомобілі локально не викидають CO2 або забруднюючих речовин під час їзди та руху. Однак пряме порівняння складніше. Якщо ви включите виробництво електроенергії, електромобілі не дістануться від А до Б без викидів парникових газів. Ступінь залежить від частки відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії.

Це означає, що нульовий рівень викидів CO2 електромобіля зник, але одна перевага над двигунами внутрішнього згоряння залишається. А ще тому, що електромобільність значно ефективніша. З двигуном внутрішнього згоряння в середньому лише від 25 до 35 відсотків споживаної енергії йде на рух. З електродвигуном значення становить близько 80 відсотків. У поєднанні Інститут енергетичних і екологічних досліджень засвідчує, що електромобіль у поточній суміші електроенергії має перевагу у викидах CO2 на 30 відсотків порівняно з аналогічним потужним бензиновим двигуном і на 23 відсотки перед дизелем.