Новострой или вторичка – в каком доме арендовать квартиру

Речь идет о двух вариантах: старом жилом фонде и новостройках. Каждый из них обладает как неоспоримыми преимуществами, так и досадными недостатками. О них мы сейчас и поговорим.

Для желающих снять квартиру Киев предложит хороший выбор как новых домов в современных районах, так и старого жилого фонда. Найти подходящий вариант вы сможете на сайте country.ua, в котором собраны лучшие столичные предложения.





Плюсы и минусы квартир в новых домах

Что касается аренды недвижимости в новостройках, она предполагает следующие преимущества:

- безопасность – если дом только построен, то он еще не успел обрасти множеством хозяев, что часто случается со вторичкой;

- планировка – новые планировки гораздо комфортнее не только «хрущевок», но и более молодых домов;

- придомовая территория – современные районы предполагают наличие парковочных мест, удобные детские и спортивные площадки;

- новизна – в таких квартирах не будет следов жизни предыдущих хозяев, все новое и аккуратное.

Из минусов стоит отметить некоторую ограниченность выбора, хотя Киев в этом плане стоит особняком, предлагая желающим огромное количество новых многоквартирных домов. Также такие многоэтажки редко находятся в центре города, хотя этот факт может стать и плюсом, так как отдаление от центральных районов позволит найти квартиру по разумной цене.





Преимущества вторичного фонда

Среди основных достоинств вторичек выделяют:

- выбор – таких домов попросту больше, хотя в последнее время наметился четкий вектор на обновление жилого фонда;

- обжитость – в старых домах все коммуникации установлены довольно давно, что с одной стороны может говорить об их износе, с другой исключает вариант брака трубы отопления или других коммуникаций, чем грешат новострои;

- цена – стоимость аренды квартиры в старых домах значительно ниже.

Из минусов стоит назвать въевшиеся запахи, часто старый ремонт и скудную меблировку. Хотя на портале country.ua вы без проблем найдете вторичное жилье в идеальном состоянии. Выбор за вами.



