Какие женские туфли модные в этом сезоне

Вместе с экспертами интернет-магазина Sezon рассмотрим, какие в 2022-м году можно найти актуальные женские туфли.





Актуальные фасоны женских туфель в 2022-м году

Пожалуй, этот год стал самым богатым на разнообразные фасоны обуви в моде. Самые трендовые образы получаются с:

1. Туфлями на платформе. Это актуально и для осени и весны, и для лета. Высота платформы при этом не так важна ‒ главное, чтобы цветовая гамма была трендовой, а материалы ‒ качественными.

2. Лоферами. Лоферы ‒ это классическая обувь, идеальная как для деловых образов, так и для повседневных. Минималистичные модели без лишних деталей подойдут под любое платье, юбку, джинсы и брюки.

3. Обувью со всевозможными ремешками и завязками. Такие детали, будучи добавленными в умеренном количестве, создают трендовые летние и демисезонные образы. Золотистые ремешки ‒ отличное дополнение деловой и повседневной обуви, а босоножки с завязками ‒ это лучший вариант обуви на лето.

4. Туфлями с острым носком. Острый носок не перестает быть актуальным третий сезон подряд ‒ и на это есть причины. Такая форма визуально удлиняет и стройнит ноги, поэтому женские туфли с острыми носками ‒ это лучший выбор для праздничной летней обуви.

5. Моделями “Мэри Джейн”. Ностальгия по детству и школе начала просыпаться и у миллениалов ‒ отсюда и возрождение преппи-стиля вместе с соответствующей обувью. Лаконичные закрытые босоножки с ремешком на уровне щиколотки ‒ это мило и стильно.

6. Балетками. Балетки так и не выходили из моды, хотя их трендовая форма менялась из года в год. Если в конце 00-х и начале 2010-х самыми популярными были балетки с закругленными носками, обилием деталей, или перфорацией, то сейчас самые модные балетки имеют заостренный носок.

7. Туфлями на низком каблуке. К счастью, постепенно уходит время, когда девушкам приходилось страдать ради красоты и по особенным случаям (а иногда и каждый день) надевать туфли с высокими каблуками. Сейчас высота до 5 см ‒ самая актуальная и, к тому же, здоровая.

Вариантов выбора актуальных женских туфель достаточно много ‒ большинство украинских и мировых производителей успевают следовать последним трендам.

Какие цвета женской обуви сейчас в моде?

Помимо белой и черной классики, в моде сейчас яркие и даже неоновые оттенки ‒ особенно для летней обуви. Таких ярких акцентов не стоит стесняться ‒ доставайте бирюзовые или неоново-оранжевые босоножки, надевайте любимый сарафан или платье в более пастельном цвете, и идеальный летний образ уже готов.

Помимо неона, в моду вернулось золото и серебро ‒ все чаще и чаще можно найти босоножки и актуальные модели на каблуках с такой расцветкой.