Тандыр сделает привычную еду ещё вкуснее

Совершенно все люди любят вкусно покушать, а когда речь заходит о жареном мясе, и, тем более, о шашлыке, то такая еда всегда воспринимается весьма положительно у подавляющего большинства среднестатистических обывателей. Исключение составляют вегетарианцы и те люди, которые придерживаются той или иной диеты без содержания мяса в рационе. При этом, вполне естественно, что для того, чтобы такая еда оказалась действительно вкусной, она должна быть правильно приготовлена. В случае с шашлыком, это в первую очередь необходимость выдержать правильные условия приготовления, причём классический мангал или барбекю, вполне могут быть заменены на тандыр – такой подход к приготовлению мяса всё более распространён.

Восточные традиции приготовления мяса на углях, вместо привычного нам способа, подразумевают использование тандыров для таких целей, что визуально существенно отличает процесс приготовления. Тем не менее, принцип действия такого приспособления весьма схож с привычным для нас использованием мангала. Тандыр же более распространён в странах Азии, на Кавказе, а также в некоторых странах Латинской Америки, и с его помощью можно приготовить действительно восхитительное блюдо, которое будет существенно отличаться по вкусовым качествам. Вкуснее оно будет, чем на мангале или нет, рассуждать не следует, поскольку блюда в тандыре получаются совсем другими.

Принцип приготовления в тандыре

Первым делом, говоря про тандыр и приготовление блюд с его помощью, следует понимать, что в нём можно готовить не только лишь мясо, птицу и рыбу, так как он отлично подходит также для овощей, а кроме этого и для приготовления мучных изделий. В тандыре можно приготовить хлеб, пироги или же пирожки. А ещё с его помощью можно готовить блюда, используя метод томления.

Принцип приготовления блюд в тандыре заключается в том, что при сравнительно небольшом количестве сожженных дров, стенки тандыра нагреваются и долгое время не остывают, выделяя жар, необходимый для готовки. Это свойство также обеспечивает максимально равномерное приготовление любого блюда.

В современных реалиях тандыр можно купить в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами, чтобы приготовление любого блюда было максимально удобным. Если речь идёт о приготовлении шашлыка, то в комплекте будут шампура соответствующего размера, а если вы хотите приготовить в тандыре плов, то для этих целей в комплекте будет предусмотрен соответствующий тандыру казан.