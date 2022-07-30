Покупка геймерского ноутбука: максимум внимания «начинке»

Но чтобы в полной мере погрузиться в мир виртуальных сражений, важно позаботиться о выборе надежного и функционального устройства, технические характеристики которого отвечают системным требованиям кроссплатформенных игр.

Что особенного в игровых ноутбуках?

Ведущие производители техники активно внедряют новейшие разработки, уделяя особое внимание мощности и производительности устройства. Поэтому если нужно купить геймерский ноутбук, важно детально изучить параметры понравившейся модели и убедиться в том, что она в полной мере соответствует потребностям и ожиданиям будущего обладателя. В выборе полезно ориентироваться на следующие критерии:

Процессор. Максимум мощности и хорошая тактовая частота – однозначно в этом вопросе не стоит экономить. Intel и AMD последних поколений гарантированно оправдают ожидания пользователя.

Видеокарта. Интегрированного варианта явно будет недостаточно, поэтому лучше изначально заказать ноутбук с дискретным графическим адаптером. В выборе важны два параметра: объем памяти – тем качественнее и объемнее будет изображение, тактовая частота – определяет скорость обработки графических данных.

Оперативная память. Модели с объемом ОЗУ менее 16 Гб не стоит и рассматривать – эта покупка не оправдает ожиданий. Чем больше, тем однозначно лучше: ноутбук на 64 Гб отлично справится с задачами любой сложности.

Система охлаждения. Мощное «железо» усердно трудится на благо пользователя, а от чрезмерных нагрузок его защищают мощные вентиляторы, которые эффективно отводят избыточное тепло, обеспечивая бесперебойную работу устройства.

Дисплей. Максимальное разрешение и хорошая цветопередача – картинка словно оживает на экране. В этом вопросе лидируют IPS и OLED – любой из вариантов будет хорошим выбором для геймера.

От универсальных устройств, которые рассчитаны на работу на обработку данных в текстовых файлах или использование исключительно интернет-браузера, игровые ноутбуки отличаются практически по всем параметрам. Это хорошо заметно и в цене: высокопроизводительные модели для сетевых игр – дорогостоящая покупка, но она действительно стоит потраченных денег за счет отличных эксплуатационных характеристик.



