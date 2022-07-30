Криптовалюта – выгодная инвестиция современности

А те, кто слышали, в своём большинстве относились к ней с недоверием, ошибочно считая, что любые криптовалюты могут рассыпаться в пыль в самом скором времени, как и любая другая финансовая пирамида. Тем не менее, как показала практика, криптовалюты сегодня имеют подтверждающие их стоимость активы, а интерес к криптовалютам стремительно продолжает расти по всему миру. Уже сегодня криптовалюту в качестве платёжного средства принимают многие магазины и веб-сервисы, а в некоторых странах они даже официально признаны в качестве платежного средства.

В то же время, ещё совсем недавно, буквально вчера, для того, чтобы купить криптовалюту или же выполнять криптообменные операции, необходимо было заводить соответствующий кошелёк в той или иной валюте. Это требовало также определенных знаний и умений, чем отпугивало потенциальных инвесторов в криптовалюты, которые хотели их использовать в тех или иных целях. Сегодня же, существуют специализированные сервисы, позволяющие купить многие виды криптовалюты прямо в одном и том же интерфейсе, без необходимости лично создавать кошелёк. Сам же сервис постоянно следит за колебаниями курсов и выступает в качестве гаранта сохранности средств, получая за свои услуги небольшой процент от оборота.

Для каких целей покупают криптовалюту сегодня?

Кроме удобного платёжного средства, криптовалюты сегодня покупают также для того, чтобы сохранить свои финансовые активы или для того, чтобы таким образом заработать.

В первом случае, чтобы сохранить свои финансы, покупают те криптовалюты, курс которых максимально стабилен. Существуют такие монеты, стоимость которых максимально приближена, например, к стоимости доллара США и при этом она не меняется уже много лет.





Что же касается заработка на колебаниях курсов криптовалют, то в таком случае существуют специалисты, делающие прогнозы касательно дальнейшей цены тех или иных токенов (монет). Согласно их прогнозам закупаются те монеты, которые потенциально могут дать прибыль, а продаются те, которые наверняка будут существенно дешеветь в ближайшее время. Глубже увлекаясь в этот процесс можно узнать ещё много особенностей в данной отрасли, и такое инвестирование в криптовалюты на сегодняшний день стало уже отдельной профессией – постоянной работой для тысяч специалистов по всему миру.