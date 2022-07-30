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30 июля 22, 17:58
Айфон 13 мини – вариант для любителей смартфонов «поменьше»
AppleiPhone 13 mini
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В современном мире каждый прогрессивный человек, который идёт в ногу со временем, пользуется смартфоном

К этому весьма подталкивают современные технологии, так как сегодня всё больше обыденных нам вещей управляется при помощи смартфона, а иметь доступ к сети интернет всегда под рукой и вовсе считается необходимостью.

В то же время, на рынке смартфонов сегодня присутствует настолько большой выбор, что ещё недавно никто бы и не мог подумать, что будет такое разнообразие моделей. Тот же Aйфон сегодня можно купить в четырёх разных размерах и вопреки прогнозам скептиков купить айфон 13 мини предпочло немало любителей техники Apple. Тем не менее, продукция от американской корпорации Apple всегда ценилась по-особому, ведь являясь представителями премиум класса смартфонов, устройства AppleiPhone очень распространены по миру и в нашей стране также. И это при весьма небольшой линейке устройств. 


Учитывая же тот факт, что из-за запросов подавляющего большинства пользователей, на сегодня идёт тенденция на увеличение экрана смартфонов, те люди, которые привыкли пользоваться сравнительно компактными смартфонами, вынуждены или же привыкать к более громоздким, или же можно приобрести Айфон 13 мини – модель, которую сделали специально для них. Что самое приятное в этом моменте – уменьшенная модель еще и дешевле своих более крупных собратьев по линейке 13-й серии.


Основные характеристики AppleiPhone 13 mini

При презентации 13-й линейки легендарных Айфонов, многих людей удивило наличие мини-айфона в списке новинок, ведь в обществе пользуются популярностью большие смартфоны. Тем не менее, AppleiPhone 13 mini стал очень популярным, а его современная «начинка» тому весьма способствует. В Айфон 13 мини производитель внедрил:

·    качественный Super Retina XDR экран размером в 5,4 дюйма, что ещё совсем недавно считалось экраном довольно большого размера;

·    современный и быстрый шестиядерный процессор Apple A15 Bionic (такой же, как и в iPhone 13 с более крупным дисплеем);

·    аккумуляторную батарею с ёмкостью в 2500 мАч, чего вполне достаточно для продолжительной работы устройства со столь небольшим экраном;

·    остальные характеристики, не отличающиеся от iPhone 13.

Таким образом, кроме уменьшенного размера экрана и, как следствие, уменьшенного аккумулятора AppleiPhone 13 mini ничем не уступает по своему функционалу более габаритной и более дорогой модели. 


То есть это не бюджетная модель, а именно модель для тех, кто ценит в смартфоне компактность при такой же производительности. Поэтому-то популярность данной модели на рынке вполне очевидна. 
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