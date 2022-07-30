Электрические самокаты Сяоми всё так же популярны

Популярность такого транспорта обусловлена тем, что в таком большом городе, как Киев, где у многих людей есть необходимость в постоянном передвижении на большие расстояния, более удобного, и, самое главное, дешевого транспорта для передвижения просто не найти. В особенности это стало актуально с повышением цен на автомобильное топливо, когда экономия от передвижения на электрическом самокате может вылиться в существенные суммы.

Самыми популярными в данной категории являются электрические самокаты сяоми, которые, не смотря на то, что на украинском рынке появились одними из первых в этой категории, сразу же зарекомендовали себя с наилучшей стороны и стали популярны в обществе.

Чем так хороши электрические самокаты Сяоми?

При выборе электросамоката в принципе существует всего четыре основных критерия:

· грузоподъёмность (что может быть важно для людей, весом боле 90 килограмм);

· максимальная скорость (косвенный фактор, так как в большинстве моделей этот показатель специально ограничен по заводу из соображений безопасности передвижения);

· мощность аккумулятора и запас хода (от мощности двигателя самоката зависит также возможность движения под гору);

· особенности подвески (передвижение на таком транспорте должно же быть ком-фортным).

Стоит понимать, что электросамокат – это в первую очередь городской транспорт и для передвижения на нём крайне необходима ровная дорога. То есть по пересеченной местности на таком транспорте ездить может быть не совсем удобно, а к тому же и вредно для самого самоката, узлы и агрегаты которого могут скорее изнашиваться или же и вовсе выйти из строя.





Что же касается электросамокатов Сяоми, то такая техника представлена в Украине сегодня в широком ассортименте. Существуют в каталоге данного производителя модели попроще и подешевле с небольшим запасом хода и предназначенные для людей небольшого телосложения, а существуют габаритные модели, которые могут передвигаться без подзарядки длительное время, а также переводить пассажира, вес которого значительно больше. Правда заплатить за такой самокат также понадобиться больше, но комфорт от передвижения на нём наверняка будет выше, ведь и система подвески на таких моделях также более усовершенствованная.