Ефективність попри відстань: Яка мета IT-аутсорсингу

Не наймати в штат додаткових працівників, не облаштовувати для них робочі місця, не закупляти обладнання, а довіритися стороннім спеціалістам, які виконають завдання настільки ж якісно, але дешевше. Словом, мета IT-аутсорсингу — полегшити життя бізнесу.





Основні завдання

Достатньо лише знайти дійсно грамотних аутсорсерів, а вони допоможуть вам:

- Стабільно працювати. Спеціалісти моніторять інфраструктуру цілодобово, а отже, оперативно розв’язують проблеми або ж взагалі їх не допускають. Завдяки цьому вимушені перерви в роботі через технічні неполадки зведені до мінімуму.

Стабільно працювати. Спеціалісти моніторять інфраструктуру цілодобово, а отже, оперативно розв’язують проблеми або ж взагалі їх не допускають. Завдяки цьому вимушені перерви в роботі через технічні неполадки зведені до мінімуму. - Берегти нерви. Збої майже завжди трапляються невчасно. Знищують незбережену інформацію, зривають терміни, погіршують стосунки із клієнтами. А під час самостійних спроб розібратися з проблемою ще й марно витрачають час та сили ваших робітників.

Берегти нерви. Збої майже завжди трапляються невчасно. Знищують незбережену інформацію, зривають терміни, погіршують стосунки із клієнтами. А під час самостійних спроб розібратися з проблемою ще й марно витрачають час та сили ваших робітників. - Економити кошти. Замовити IT-аутсорсинг означає платити лише за виконану роботу. Можете забути про системних адміністраторів, які отримують гроші навіть просто за присутність на робочому місці.

Економити кошти. Замовити IT-аутсорсинг означає платити лише за виконану роботу. Можете забути про системних адміністраторів, які отримують гроші навіть просто за присутність на робочому місці. - Розширити можливості. За результатами аудиту аутсорсери підкажуть, як позбутися недоліків і реалізувати потенціал на повну. Ви навіть не уявляєте, скільки інструментів та рішень могли б поповнити ваш арсенал, якби ви знали про них і грамотно інтегрували у свою роботу.





Так, це для вас

Основна проблема аутсорсингу — нерозуміння об’єктивної ситуації цільовою аудиторією. Маленькі офіси ігнорують цю можливість, бо вважають, що це по кишені лише солідному бізнесу. Великі компанії впевнені, що це лише для тих, хто не в змозі найняти на штатну посаду відповідних спеціалістів. До того ж і ті й інші впевнені, що у них начебто й так усе нормально.

Насправді ж аутсорсинг — найгнучкіша модель співпраці, яка дає змогу чітко визначити перелік потрібних послуг і сплачувати лише за виконані роботи. Це універсальний рецепт успішної діяльності незалежно від масштабу бізнесу. Вашу IT-інфраструктуру супроводжують спеціалісти, а ви завдяки цьому маєте змогу зосередитися на своїх безпосередніх завданнях і досягати нових висот.

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