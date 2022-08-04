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3 августа 22, 23:57
Автомобильные аккумуляторы Varta: причины спроса на рынке
Аккумулятор Варта
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Надежные и мощные автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют потребностям современного автомобилиста — это Varta

Надежные и мощные автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют потребностям современного автомобилиста — это Varta. Аккумулятор Варта имеет высокие технические показатели и большой спрос на рынке. Чтобы стать обладателем такой модели, сделайте заказ в интернет-магазине «АТЛ». 

Преимущества 

Варта отличается высокими показателями работоспособности, поскольку произведены исключительно на новом оборудовании. А значит могут гарантировать высокое качество и прекрасные функциональные показатели. Решив приобрести такую модель, получите для себя такие преимущества:

  • - самостоятельное выполнение поставленной задачи — не придется постоянно следить за уровнем дистиллированной воды;
  • - стойкость к напряжению;
  • - безопасность и надежность;
  • длительность зарядки.

Если сравнивать эту модель с кислотной, то Варта может работать в разы дольше. 

Особенности функционирования

Чтобы владелец любого транспортного средства мог воспользоваться преимуществами этого аккумулятора, производитель предлагает широкую линейку, предназначенную для:

  • - спецтехники; 
  • - грузовиков;
  • мотоциклов;
  • - легковых авто.

 Для легкового автомобиля, стоит обратить внимание на такие виды:

  • - Silver Varta Dynamic — для автомобилей, которые работают в экстремальных условиях;
  • - Blue Dynamic — для авто со стандартным набором электроприборов;
  • - AGM отличаются средними емкостными характеристиками, поэтому являются универ-сальным вариантом. 

Чтобы выбрать наилучший вариант, оцените параметры емкости, пускового тока, ширину, длину и высоту и прочее. 

Представленные модели долговечные, а также соответствуют европейским нормам и стандартам. И все это благодаря тому, что компания работает на основе собственных разработок инженеров и в условиях экологически безопасного производства. 

Технические характеристики аккумулятора отлично подходят для:

  • - установки на транспортных средствах с дизельным мотором;
  • автомобилей с высоким уровнем энергопотребления;
  • тех случаев, когда необходима большая рабочая мощность и высокая отдача тока;
  • - увеличения срока эксплуатации автомобиля.

Чтобы приобрести аккумулятор Варта и другие важные элементы для корректной работы автомобиля, оформляйте заказ на сайте «АТЛ». Заказ получите удобным способом — «Новой почтой», «Джастин» или «Деливери».
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