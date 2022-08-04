Автомобильные аккумуляторы Varta: причины спроса на рынке

Надежные и мощные автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют потребностям современного автомобилиста — это Varta. Аккумулятор Варта имеет высокие технические показатели и большой спрос на рынке. Чтобы стать обладателем такой модели, сделайте заказ в интернет-магазине «АТЛ».

Преимущества

Варта отличается высокими показателями работоспособности, поскольку произведены исключительно на новом оборудовании. А значит могут гарантировать высокое качество и прекрасные функциональные показатели. Решив приобрести такую модель, получите для себя такие преимущества:

- самостоятельное выполнение поставленной задачи — не придется постоянно следить за уровнем дистиллированной воды;

самостоятельное выполнение поставленной задачи — не придется постоянно следить за уровнем дистиллированной воды; - стойкость к напряжению;

стойкость к напряжению; - безопасность и надежность;

безопасность и надежность; - длительность зарядки.

Если сравнивать эту модель с кислотной, то Варта может работать в разы дольше.

Особенности функционирования

Чтобы владелец любого транспортного средства мог воспользоваться преимуществами этого аккумулятора, производитель предлагает широкую линейку, предназначенную для:

- спецтехники;

спецтехники; - грузовиков;

грузовиков; - мотоциклов;

мотоциклов; - легковых авто.

Для легкового автомобиля, стоит обратить внимание на такие виды:

- Silver Varta Dynamic — для автомобилей, которые работают в экстремальных условиях;

Silver Varta Dynamic — для автомобилей, которые работают в экстремальных условиях; - Blue Dynamic — для авто со стандартным набором электроприборов;

Blue Dynamic — для авто со стандартным набором электроприборов; - AGM отличаются средними емкостными характеристиками, поэтому являются универ-сальным вариантом.

Чтобы выбрать наилучший вариант, оцените параметры емкости, пускового тока, ширину, длину и высоту и прочее.

Представленные модели долговечные, а также соответствуют европейским нормам и стандартам. И все это благодаря тому, что компания работает на основе собственных разработок инженеров и в условиях экологически безопасного производства.

Технические характеристики аккумулятора отлично подходят для:

- установки на транспортных средствах с дизельным мотором;

установки на транспортных средствах с дизельным мотором; - автомобилей с высоким уровнем энергопотребления;

автомобилей с высоким уровнем энергопотребления; - тех случаев, когда необходима большая рабочая мощность и высокая отдача тока;

тех случаев, когда необходима большая рабочая мощность и высокая отдача тока; - увеличения срока эксплуатации автомобиля.

Чтобы приобрести аккумулятор Варта и другие важные элементы для корректной работы автомобиля, оформляйте заказ на сайте «АТЛ». Заказ получите удобным способом — «Новой почтой», «Джастин» или «Деливери».