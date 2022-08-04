Автомобильные аккумуляторы Varta: причины спроса на рынке

Надежные и мощные автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют потребностям современного автомобилиста — это Varta. Аккумулятор Варта имеет высокие технические показатели и большой спрос на рынке. Чтобы стать обладателем такой модели, сделайте заказ в интернет-магазине «АТЛ».
Преимущества
Варта отличается высокими показателями работоспособности, поскольку произведены исключительно на новом оборудовании. А значит могут гарантировать высокое качество и прекрасные функциональные показатели. Решив приобрести такую модель, получите для себя такие преимущества:
- - самостоятельное выполнение поставленной задачи — не придется постоянно следить за уровнем дистиллированной воды;
- - стойкость к напряжению;
- - безопасность и надежность;
- - длительность зарядки.
Если сравнивать эту модель с кислотной, то Варта может работать в разы дольше.
Особенности функционирования
Чтобы владелец любого транспортного средства мог воспользоваться преимуществами этого аккумулятора, производитель предлагает широкую линейку, предназначенную для:
- - спецтехники;
- - грузовиков;
- - мотоциклов;
- - легковых авто.
Для легкового автомобиля, стоит обратить внимание на такие виды:
- - Silver Varta Dynamic — для автомобилей, которые работают в экстремальных условиях;
- - Blue Dynamic — для авто со стандартным набором электроприборов;
- - AGM отличаются средними емкостными характеристиками, поэтому являются универ-сальным вариантом.
Чтобы выбрать наилучший вариант, оцените параметры емкости, пускового тока, ширину, длину и высоту и прочее.
Представленные модели долговечные, а также соответствуют европейским нормам и стандартам. И все это благодаря тому, что компания работает на основе собственных разработок инженеров и в условиях экологически безопасного производства.
Технические характеристики аккумулятора отлично подходят для:
- - установки на транспортных средствах с дизельным мотором;
- - автомобилей с высоким уровнем энергопотребления;
- - тех случаев, когда необходима большая рабочая мощность и высокая отдача тока;
- - увеличения срока эксплуатации автомобиля.
Чтобы приобрести аккумулятор Варта и другие важные элементы для корректной работы автомобиля, оформляйте заказ на сайте «АТЛ». Заказ получите удобным способом — «Новой почтой», «Джастин» или «Деливери».