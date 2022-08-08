Шахтёр усилился перед еврокубками

Без этих ребят команда Игора Йовичевича стала значительно слабее, теперь новоиспечённому тренеру придётся бороться за высокие места в УПЛ и еврокубках без качественной обоймы бразильцев.

Однако руководство «горняков» не только продавало в межсезонье. «Шахтёр» также сделал несколько хороших приобретений, и возможно, подпишет ещё нескольких футболистов до закрытия летнего ТО. Команду нужно усиливать, ведь осенью «оранжево-чёрным» предстоит выступать в групповом этапе ЛЧ, где соревнуются лучшие клубы «Старого Света». Ставки на матчи Лиги Чемпионов УЕФА 2022-2023 с участием «Шахтёра» можно делать на сайте букмекера Париматч, который дарит всем новым клиентам бонус 2500 гривен за регистрацию и первый депозит.

Ну что ж, теперь давайте посмотрим кого успели подписать «шахтёры».

Трансферы Шахтёра в летнее окно 2022

За 800 000 евро «оранжево-чёрные» подписали перспективного таланта из Хорватии Невена Джурасека. В 2015 году полузащитник перешёл в загребское «Динамо» - сильнейший клуб Хорватии. В общей сложности игрок сыграл 3 матча за основную команду «Динамо» и ещё 36 провёл за второй состав. В прошлом сезоне (первая половина) Джурасек выступал за «Днепр 1», а потом перебрался в словенскую «Олимпию». Сейчас Невену 23 года, он в рассвете сил, уже успел испытать на себе украинский чемпионат, поэтому данный трансфер можно считать хорошим для «горняков».

Александр Зубков возвращается в «Шахтёр». В 2019 году «кроты» отпустили вингера на правах аренды в венгерский «Ференцварош», а потом клуб выкупил его за € 1,5 миллиона. В прошлом сезоне Александр отыграл за «Ференцварош» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и записал на свой счёт 7 ассистов. Также в сезоне 21/22 украинец выиграл с «зелёными орлами» чемпионат и Кубок страны. Возвращение Зубкова в «Шахтёр» обошлось клубу в € 2 миллиона. Все знают возможности Александра: он боевой парень, всегда настроен на ворота противника, поэтому такая покупка засчитывается как удачная.

Также «Шахтёр» арендовал у «Андерлехта» Богдана Михайличенко (срок аренды 1 год). За € 500 000 «горянки» подписали Андрея Тотовицкого, который в начале 2022 года перешёл из «Десны» в «Колос», но из-за войны таки и не сыграл ни одного поединка. А ещё ряды действующего чемпиона Украины пополнил защитник Пётр Стасюк, прежним клубом которого был «ФК Мариуполь».