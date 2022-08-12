Отзывы о брокере Пеллирон: идеальное место для трейдинга

Всем, кто видит себя в трейдинге, я рекомендую брокера Пеллирон (отзывы Pelliron). Не скажу, что до этого я пробовал много разных вариантов, однако с этой компанией не возникало вообще никаких проблем. Они лояльны к трейдерам-новичкам и, в целом, соответствуют всем параметрам хорошего и надёжного брокера. Оставляю здесь о Пеллирон отзывы с той целью, чтобы выразить признательность компании и помочь другим трейдерам взять успешный старт.



Чем меня привлек брокер Pelliron?





Уровень площадки, техническая составляющая

Для начала давайте ответим на вопрос, что собой представляет работа трейдера? Это одновременное отслеживание большого количества параметров рынка, прикидывание в голове разных вариантов. Задача торговой площадки состоит еще и в том, чтобы человеку было максимально комфортно. И тут речь идет не только о софте, но также о дизайне, юзабилити - чтобы не приходилось отвлекаться на поиск нужной кнопки в интерфейсе площадки. Как говорят отзывы, Пеллирон в Кишиневе (Молдова) предоставляет максимально удобную площадку для торгов.

Вывод средств

Быстрый и беспроблемный вывод средств - это один из главных показателей надежности брокерской компании. Что касается компании Pelliron, то пользователям представляется внятный механизм ввода и вывода средств. Брокер предоставляет вомзожность вывести торговые средства со своего торговой счета на банковский счет клиента. Средства с торгового счета трейдер может снять только по личной просьбе. Для этого нужно заполнить заявку на вывод средств на странице.

Мгновенное исполнение ордеров

Компания прилагает максимум усилий, чтобы быстро и качественно исполнять приказы трейдера по исполнению ордеров. Благодаря этому за все время сотрудничества с брокером я не упустил ни одной выгодной сделки.



Отзывы Пеллирон - надежность и репутация компании Пеллирон как главные критерии выбора.

Если трейдеры с опытом выбирают брокерскую компанию по предоставляемым условиям, скорости обслуживания, спредам и свопам, то новички изучают репутацию компании и в целом, что говорят о ней в интернете. Надо сказать, что отзывы о брокере Пеллирон встречались и встречаются достаточно часто. Многие занимаются трейдингом с этим брокером с момента основания компании, а это уже более 12 лет, что, конечно, говорит о многом.



Еще больше условий для комфортного трейдинга у брокера Пеллирон

Компания предоставляет несколько дополнительных услуг, которые страхуют трейдера и помогают зарабатывать больше:

Партнерская программа 1+1. Суть этой программы заключается в том, что от брокера на счет клиента начисляется дополнительно 100% средств. Происходит это поэтапно по 10%.

Страхование торгового счёта. Какой трейдер не мечтает застраховать свой счет от убытков? И брокер Pelliron предоставляет эту возможность! Для этого достаточно выполнить условия партнерской программы и в случае убытка на торговом счете получить стопроцентную компенсацию убыточной сделки.

Партнерская программа “Дабл Хит” позволяет оперировать капиталом, который в два раза превышает первоначальный. Компания предоставляет клиенту от брокера дополнительно 100% средств на счет.





Другими словами, внимательно изучив о отзывы Пеллирон (Украина, Молдова) и предложения компании, выбор для меня стал очевидным. С момента первой сделки прошло уже более года и за это время я укрепился в мнении, что трейдинг - это реальная возможность заработать хорошие деньги.