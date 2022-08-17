СК «ПРОВІДНА» за час війни відшкодувала клієнтам 150 млн.грн

Повномасштабна війна, яка триває в Україні з лютого, без сумніву, торкнулася кожного українця, не оминувши і представників бізнесу. У тому числі це стосується і страхових компаній. Запровадження воєнного стану суттєво змінило принципи роботи страхових компаній, адже вони зіткнулися з досить вагомим зниженням надходжень страхових премій, що призвело до того, що вони вимушені працювати в нових умовах. Всі такі проблеми, які мають місце на страховому ринку, відчули на собі і в страховій компанії «ПРОВІДНА», тим не менш, працюючи і підтримуючи економіку України й надалі.

Не дивлячись на надскладні обставини, в яких опинився український бізнес під час війни, страхова компанія «ПРОВІДНА» й надалі виконує свої обов’язки перед клієнтами, в той же час максимально спрощуючи процедуру компенсації збитків при настанні страхового випадку. З початку 2022 року, в СК «ПРОВІДНА» виплатили своїм клієнтам вже більше ніж 150 мільйонів гривень відшкодувань.

Як страхова компанія «ПРОВІДНА» старається підтримувати українців в реаліях війни

Незважаючи на воєнний стан в країні, страхова компанія «ПРОВІДНА» в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами, причому це стосується всіх типів страхових договорів, незалежно від того, коли вони були укладені: до початку повномасштабної війни з рф, чи вже після 24 лютого 2022 року. В страховій компанії «ПРОВІДНА» також стараються адаптувати свої страхові продукти, підтримуючи країну та українців у важких сучасних реаліях.

Підтримуючи українську економіку в таких надзвичайних умовах, страхова компанія «ПРОВІДНА» завжди вчасно наповнює державний бюджет, в повному обсязі сплачуючи податки. З початку 2022 року страхова компанія «ПРОВІДНА» поповнила бюджет України більше ніж на 46 мільйонів гривень. До того ж, в СК «ПРОВІДНА» піклуються про грошове забезпечення своїх співробітників, вчасно виплачуючи їм заробітну плату. Станом на зараз, в компанії працює більше ніж 2500 співробітників, причому за час війни штат не скорочувався, а заробітні плати не зменшувались і не затримувались.

В компанії регулярно надають інформацію щодо того, де люди, які постраждали від війни, можуть отримувати допомогу. З початком війни офіційний сайт компанії та сторінка СК «ПРОВІДНА» у соціальній мережі Facebook інформує біженців та вимушених переселенців, а також спрямовує відвідувачів на цільові сторінки, де волонтери збирають кошти для допомоги ЗСУ. Серед клієнтів компанії є і військовослужбовці ЗСУ, тож компанія надає їм та їхнім сім’ям гідний страховий захист. Деякі співробітники СК «ПРОВІДНА» також захищають Україну в лавах української армії.

В подальшому СК «ПРОВІДНА» має плани долучитися до відбудови України. Сьогодні вона для цього вже заручилася підтримкою європейського акціонера, який заявив, що готовий активно підтримувати процеси розбудови нашої держави після перемоги.