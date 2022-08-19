Кольца с натуральными камнями: модно или нет?

Это изделие отличается наличием крупного камня. Сегодня такие перстни входят в тренд.





История массивных колец

Великая классика моды возвращается. Массивное женское кольцо с большим камнем — эффектное украшение, популярное в 1920-х годах. Оно также было в тренде в 40-х и 50-х годах. В 2020-х большой перстень, также известный как коктейльное кольцо, снова в моде.

Во времена сухого закона такие кольца женщины носили в подпольные заведения — speakeasy бары. Чтобы заказать алкогольный коктейль, женщина показывала украшение бармену. Из-за этого массивные перстни с камнями до сих пор называют коктейльными.

В 20-е годы такие перстни носили только на правой руке. Это связано с католической традицией, согласно которой обручальное кольцо носят на левой руке. Правая оставалась свободной. Сегодня этот обычай не особенно актуален в нашей стране. Носить объемное изделие можно на пальцах любой руки.

Как носить массивные украшения

Крупные кольца и другие украшения имеют неординарный дизайн. Обычно их основная изюминка — большой камень. Изделия могут иметь классическую форму или оригинальные геометрические линии. Такие украшения совместимы с вечерними и коктейльными образами, но подойдут и для повседневной одежды. Они только входят в тренд, постепенно завоевывая популярность во всем мире.

В магазине Шерл вы найдете браслеты, кулоны, серьги и кольца из натуральных камней. Природные минералы и качественный бижутерный сплав — вот что отличает продукцию магазина. При выборе учитывайте свою внешность, фигуру и стиль одежды. Аксессуары с большими камнями отлично смотрятся на тонкой кисти с длинными пальцами. А вот на коротких и массивных фалангах лучше смотрятся камни поменьше, особенно если они имеют угловатую форму.

При выборе объемных украшений не забывайте и о практичности. Если под весом сережек у вас будет болеть шея, это вряд ли принесет радость. Следите, чтобы украшения не цеплялись за одежду или сумочку.

Помните, что массивное изделие сразу привлекает внимание. Женский перстень с крупным камнем требует идеального маникюра, а большие серьги — продуманного макияжа и гладкой кожи лица. Если вы хотите замаскировать недостатки в образе, лучше выбрать небольшие украшения.

С чем и куда носить крупные перстни

Обычно массивное кольцо носят либо на безымянном, либо на среднем пальце. Впрочем, вы можете увидеть знаменитостей, носящих их на указательном пальце или мизинце, а то и сразу на 4 пальцах! Если вы не уверены, что хотите такой лук, оставьте один большой аксессуар. Большинству образов подойдет именно этот вариант. Кроме того, при ношении коктейльного кольца подумайте о своем наряде: если украшение имеет сложный дизайн, простая одежда без узоров подойдет лучше всего.

Вы можете надеть перстень на активную правую (для левшей — левую) руку. Так кольцо будет на виду во время движений, но может цепляться за разные предметы. Не стоит надевать на одну руку крупное кольцо и массивный браслет.

Подбирая украшение под одежду, руководствуйтесь 2 методами:

- цветовая гамма гардероба и украшения;

цветовая гамма гардероба и украшения; - контраст.

Многие женщины носят яркое кольцо и в течение дня. Выберите кольцо без драгоценных камней и меньшего размера. Достаточно всего одного такого аксессуара, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и оригинальность. Не перегружайте повседневный наряд большими украшениями.

В повседневный образ плохо вписываются круглые камни с драгоценным блеском. Лучше выбрать матовые минералы с геометрической огранкой. Некоторые украшения помогут разнообразить деловой наряд, если это разрешает дресс-код.

Согласно последним трендам, не стоит использовать в образе целый комплект украшений с крупными камнями: бусы, серьги, кулон, браслет, кольцо. Лучше выбрать один аксессуар.

От неожиданного блеска и гламура до создания смелого заявления с современным дизайном, кольцо большого размера — отличная инвестиция для любой женщины.



