Грайте у найкраще казино України Золотий Кубок

Однак, не кожна пропонує привабливі умови для гри. Золотий Кубок є одним із небагатьох офіційних казино України, але завдяки чесній роботі вже змогла отримати шанувальників у всьому світі. Кожен бажаючий зможе зіграти в goldcup-lottery.com.ua, де в асортименті представлено понад 150 азартних розваг на будь-який смак та колір.

Оформлення офіційного сайту

Робота офіційного майданчика Gold Cup можлива в інтерфейсі російською або українською мовою. Головна сторінка усіяна яскравими рекламними банерами, які презентують діючі бонуси та подарунки як для постійних клієнтів, так і новачків. Також майданчик анонсує ТОП-16 найкращих автоматів за версією гравців. Окремо представлені посилання, за якими переможці турнірів та щасливчиків, які стали володарями джекпоту.

У верхній частині розташовані два розділи: Акції та Турніри. У першій вкладці можна детально прочитати правила дії кожного бонусу. У другій публікується інформація про актуальний турнір.

Нижня панель має багатий інструментарій, що складається з:

1. правила та умови. Один з основних розділів, де докладно описані правила, на підставі яких гравці можуть скористатися онлайн казино Золотий кубок; 2. партнерство. Тут представлена електронна адреса, куди можна надсилати пропозиції щодо спільної співпраці; 3. захист персональних даних. Детальна інформація щодо захисту персональних даних; 4. відповідальна гра. Які існують можливості самостійного обмеження гри; 5. про нас. Детальна інформація про азартне казино Gold Cup; 6. договір. Публічно представлена оферта, з якою може ознайомитись кожен користувач; 7. докладна інформація щодо ліцензії; 8. технічна підтримка, яка дасть докладні відповіді на всі запитання.

Якщо в розділі «Допомога» не виявиться відповіді на запитання, що цікавлять, можна скористатися спеціальною формою через персональний кабінет. Віконце з діалогом з'являється в нижньому правому кутку.

Чи потрібна реєстрація і навіщо потрібна ідентифікація

Якщо користувач планує грати в Золотому Кубку на реальні гроші, проходження реєстрації є обов'язковою умовою. Щоб пройти процедуру, достатньо натиснути кнопку у верхньому правому кутку. Далі потрібно виконати такі дії:

1. вказати адресу електронної пошти; 2. створити спеціальну комбінацію пароля; 3. підтвердити, що користувач досяг повнолітнього віку, а також дати згоду на обробку наданих даних; 4. натиснути кнопку «зареєструватися».

Щоб розпочати гру та скористатися персональним кабінетом, також необхідно підтвердити вказану електронну пошту та номер телефону. Ідентифікація – це процедура, яка дозволяє зробити активацію облікового запису та підтвердження особи. Для цього необхідно перейти в особистий кабінет та направити скани або фото документів на технічну підтримку:

- ID-картка чи паспорт. Для першого документа потрібно зробити фото зовнішньої та зворотної сторони. Для паспорта знадобляться перші три розвороти;

- ІПН або РНУКПН;

- зробити фотографію паспорта у руці.

Як правило, технічна підтримка перевіряє протягом декількох хвилин до 1 години. Після підтвердження особи кожен гравець може не тільки грати на реальні гроші, але й формувати заявки на виведення коштів. Перед тим, як розпочинати ігровий процес, потрібно зробити поповнення рахунку. Зазвичай кошти надходять миттєво.