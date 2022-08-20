Чому варто вибрати ролети на вікна та жалюзі?

Віконні жалюзі та ролети на вікна тепер доступні у всіх кольорах, матеріалах і з широким вибором варіантів експлуатації та встановлення. Для ваших вікон чи дверей є великий вибір від стандартних жалюзі до рулонних штор на замовлення та жалюзі за шириною та довжиною.

Перш за все, жалюзі або рулонні штори повинні запобігати небажаним поглядам у ваші чотири стіни та оптимально підходити до вашої кімнати. Але внутрішні жалюзі стали незамінними не тільки як захист приватного життя, але й як захист від сонця, наприклад, з мансардним вікном.

Незалежно від того, чи це жалюзі, виготовлені на замовлення, наприклад, для великих вікон, чи жалюзі стандартних розмірів, збірка має бути легкою, а жалюзі мають бути найкращої якості за розумною ціною.



Які види жалюзі бувають?

Термін жалюзі фактично включає всі варіанти захисту від сонця, захисту приватності або затемнення для вікон і дверей, які використовуються як внутрішні жалюзі. Вони можуть бути розроблені з суцільної тканини або планок.

Такі терміни, як жалюзі-плісе, рулонні штори, алюмінієві жалюзі, ламелі або дерев’яні жалюзі або алюмінієві жалюзі, можна знайти під основною категорією внутрішніх жалюзі в інтернет-магазинах і меблевих магазинах.

Доступні різної ширини та довжини, із захистом від сонця або без нього, з ламелями або з тканиною, встановлення також є дуже гнучким. Завдяки різноманітним технікам внутрішні жалюзі не вимагають трудомісткого свердління.





Жалюзі без свердління - це що?

Щоб не пошкодити віконну раму чи стулку свердлінням, жалюзі-плісе, рулонні штори тощо тепер можна надійно прикріпити до вікон тощо за допомогою різних затискних або клейових систем. Класичну алюмінієву жалюзі, як і більшість інших жалюзі, можна регулювати по-різному за допомогою шнура або шнура. Якщо світло потрапляє на все вікно, кут ламелей можна відрегулювати до потрібного положення за допомогою штанги.

Подібно до віконних жалюзі-плісе, висоту можна ідеально регулювати як знизу, так і зверху, що вже є у багатьох жалюзі. Зазвичай це робиться за допомогою простого шнура або тягового шнура.

Тож ви можете використовувати всю довжину внутрішньої штори для захисту від сонця чи приватності або розташувати ламелі для достатнього світла.





Часто виникає питання: жалюзі зовні чи всередині? Що має сенс і чому?

Для порівняння, зовнішні жалюзі або рольставні виконують іншу мету. Зовнішні рольставні також виготовлені за розміром або стандартною шириною та довжиною, використовуються як додаток для захисту від сонця, як захист від злому та для покращення теплової якості вашого вікна.

Зовнішні ставні зазвичай виготовляються з пластику або алюмінію або ламелі виготовлені з алюмінієвих ламелей зі спіненого поліуретану для покращення захисту від тепла та шуму. Завдяки міцності матеріалу ви також захищаєте більше тепла від сонця, ніж проста внутрішня жалюзі. По ширині і довжині кріплення виконується свердлінням і загвинчуванням зовні на стіні або на вікні.

Залежно від типу вашої внутрішньої штори питання обслуговування є важливим. Як найкраще чистити алюмінієві жалюзі? Як почистити дерев'яні жалюзі?

Алюмінієві жалюзі або дерев'яні жалюзі найкраще чистити та очищати вологою ганчіркою без додаткових агресивних засобів для чищення. Як і у пластикових або дерев’яних вікнах, вони можуть атакувати та пошкоджувати поверхню ламелей або матеріал.

Як правило, тканинні жалюзі неможливо правильно очистити. Залежно від матеріалу, їх, звичайно, можна очистити від пилу за допомогою гілки, а залежно від товщини матеріалу також можливе злегка вологе чищення. Однак тканини світлих кольорів, як-от білий тощо, дуже швидко жовтіють, і почистити їх майже неможливо.