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22 августа 22, 22:37
Полезные технологии бойлеров Atlantic
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Когда вы покупаете водонагреватель, хотите наслаждаться комфортом

Одним из его составляющих выступают возможности принять ванну, душ, вымыть посуду, защитив руки от холода. Благодаря технологиям бойлеров Атлантик вы получаете все это по разумной цене. Хотите подробности ― читайте далее.


Автоматический нагрев воды

Сокращения счетов за коммунальные услуги хотят многие домовладельцы. Уникальные технологии, которыми оборудован бойлер Атлантик, замеряют потребность в горячей воде в течение недели и настраивают под нее работу. Температура нагрева регулируется автоматически. Это позволяет экономить до 10% электроэнергии.


Электронная антикоррозионная система

Нагреватели контактируют с водой, поэтому рано или поздно они сталкиваются со ржавчиной. Система защиты от коррозии O’Pro, которой оборудованы бойлеры Atlantic, обеспечивает хорошее противодействие и увеличивает продолжительность службы устройств. Это происходит благодаря электронной антикоррозийной технологии, которая делает воду менее жесткой и балансирует ее влияние на металлические детали.



Защита эмали

Некоторые производители уделяют мало внимания качеству бака. Незащищенные стенки подвергаются коррозии и разрушаются. В бойлерах Атлантик идеально рассчитана толщина эмали высокого качества, которую наносят по особой технологии:

  • сначала происходит дробеструйная очистка металла сжатым воздухом под давле-нием 30 бар;
  • на водонагреватели малой мощности эмаль наносится с помощью вращательного процесса обтекания;
  • напольные, комбинированные, непрямые, производительные покрываются техникой бегущего шарика;
  • на среднемощных используют распыление электростатического порошка.

    • В эмали уменьшена пористость, чтобы из нее внезапно не вышла вода, приводя к растрескиванию. Поэтому ее готовят на пару при 1400С, варят при 8500С или обдают воздушной струей, нагретой до 600С. В состав эмали входит цирконий. Этот материал известен своей прочностью, из него изготавливают искусственные алмазы. Благодаря этому она не растрескивается, что гарантирует правильную работу и увеличение длительности службы.


    Другие полезные технологии

    Компания разработала запатентованный способ продления срока службы бойлера при ежедневном использовании ― Steatite. Он также гарантирует оптимальную эффективность нагрева и экономию. Скрытый элемент накаливания не контактирует с водой и увеличивает площадь теплообмена, уменьшая образование накипи.

    Еще одна антикоррозионная технология ― ACI Hybrid. Вместо магниевого, бойлер оборудуют титановым анодом. Он включается под действием электронной платы и сильнее защищен от разрушительного влияния воды.

    Технологии бойлеров Atlantic ― это эффективный способ улучшить комфорт при использовании. Они экономят не только воду, но и электроэнергию. Увеличенный срок службы устройств приводит к тому, что вы реже вкладываетесь в покупку.
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