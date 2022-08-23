В какую крипту инвестировать без риска?

Инвестирование в криптоактивы – это изначально рисковый процесс, так как рынок моментально реагирует на любые изменения в мировой экономике и внешние факторы. Яркий показатель – цена Рипл, которая проходит через нестабильность. Она сейчас находится на сравнительно низкой отметке из-за падения рынка и судебного процесса. В случае если суд над SEC закончится успехом для Ripple, курс мгновенно начнет расти.

Если вы планируете вкладывать собственные средства и хотите себя максимально обезопасить, эксперты рекомендуют диверсифицировать риски, создав расширенный портфель активов. Он должен предусматривать сравнительно устойчивые проекты и те, которые дают возможность заработать как в кратко-, так и в долгосрочном периоде.





В какую крипту инвестировать помимо ВТС и ЕТН

Перечисленные 2 коина – это обязательная база, которая должна быть у инвестора. Обратите внимание, что эти проекты следует использовать как долгосрочные вложения, так как они способны принести хорошие результаты на дистанции. Если вы хотите получить фидбек достаточно быстро, то можно рассмотреть ряд вариантов, которые уже показывают хорошие результаты.





В какую крипту вложиться

Большинство из представленных ниже проектов могут показать желаемые результаты как на небольшом отрезке времени, так и в долгосрочной перспективе. Какую крипту покупать в 2022 году:

Binance Coin.

Монета одноименной площадки, которая упрощает операции на платформе и избавляет от комиссий. Ключевые достоинства проекта: привязка к популярной торговой платформе, скорость и безопасность транзакций, хорошие перспективы роста и развития. Кроме того, обеспечены сниженные комиссии при работе с торговой платформой.

Polkadot.

Проект вы можете найти на бирже WhiteBIT. Его особенность в том, что на его базе можно запускать автономные блокчейны. Преимущества: эффективность технологии, исправленные проблемы ЕТН, большой опыт разработчиков и перспективность разработки в целом.

Litecoin.

«Младший брат» ВТС, который по своей структуре разрешил его проблемы, связанные со скоростью. Плюсы проекта: надежность, хорошие технические характеристики, удобство и высокая скорость проведения операций, сниженные сетевые комиссии.





Какие проекты еще можно рассмотреть?