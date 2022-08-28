Стоит ли покупать телевизор от 80 дюймов?

Купить телевизор 85 дюймов – значит в полной мере наслаждаться качеством картинки и звука, пользоваться преимуществами фирменных ноу-хау. Телеприемники с диагональю 60-100" находятся в ценовых сегментах от средних до премиум. Специалисты интернет-магазина Stylus подготовили обзор телеприемников популярных брендов, имеющих функцию Smart-TV. Подобные изделия рассчитаны на установку в просторных помещениях, обеспечивающих оптимальное расстояние для просмотра.











Предложения телевизоров с диагональю экрана от 60 дюймов

Каталоги интернет-площадок располагают телевизионными приемниками разных производителей, к примеру Samsung, Kivi, LG, Ergo, Nokia, Hisense, Xiaomi, Sony, Akai, Vinga, Aiwa, Blaupunkt.

Среди телевизоров с плоской панелью представлены модели с разрешением экрана:

- Ultra HD 4К/8К – 3840х2160 и 7680х4320;

- Full HD – 1920х1080.

Многие з них имеют расширенные функции, включая Smart-TV. Внедрение этой опции обеспечивает доступ к множеству мультимедийных ресурсов. Значительный разброс стоимости аппаратов во многом определяется типом установленной матрицы. Светоизлучающие панели обладают достоинствами и недостатками, о которых стоит иметь представление, подбирая покупку. Применение в телевизорах LED-подсветки гарантирует длительно стабильную яркость и контрастность картинки. Приборы демонстрируют качественное стереозвучание, формируемое аудиодекодерами DTS и Dolby, Surround, разных версий.



Варианты типов экрана

В телевизорах с большим размером дисплея могут быть установлены несколько разновидностей светоизлучающих матриц – базовых элементов экрана:

1. LED. Достоинства – повышенная яркость светодиодной подсветки, спектр цветовых тонов для HDR-видеоконтента, сниженное до 30% энергопотребление, отсутствие вредного ШИМ-мерцания.

2. OLED. Преимущества – зональное управление яркостью, быстрое изменение цвета при смене картинки, формирование глубокого черного, высокие контрастность и яркость, сектор достоверной цветопередачи 178°.

3. QLED. Плюсы – увеличенная по сравнению с OLED-матрицами яркость nano-размерных квантовых точек, контрастность и реалистичность изображения, охват цветового пространства DCI-P3 90%, поддержка технологий HDR, максимально глубокий черный.

Технология NanoCell, используемая в телевизорах LG, обеспечила качественный прорыв в производстве LED-экранов. Преимущество подобных матриц – точечное смарт-затемнение экранного поля там, где изображение имеет наиболее темные оттенки. Отфильтровывание тусклых цветов, осуществляемое слоем напыленных спецчастиц размером около 1 нм, делает картинку предельно чистой и яркой, с расширенной цветовой палитрой.





Эффективные технологии в телевизорах с диагональю от 60"

Выбирая модель телевизора, обратите внимание на внедрение прорывных инноваций. Они, как правило, улучшают качество изображения и звучания, реализуют интеллектуальные и интернет-функции, поддерживают динамичность 3D-изображения.

К числу значимых в телевизорах относятся технологии, к примеру:

1. AI-масштабирование – исключение засвеченных элементов на экранах устройств Samsung, что гарантирует качество картинки, естественную насыщенность цветов.

2. CalMAN – автокалибровка в телеприборах LG, корректирующая параметры цвета, поддерживающая точность и стабильность цветовых оттенков.

3. FilmMaker Mode – выключает в изделиях LG сглаживание в динамичных сценах фильмов, сохраняя исходные цвета, соотношение сторон и частоту смены кадров.

4. 8K X-Reality PRO – smart-масштабирование в телевизорах Sony оригинального разрешения видеоконтента до формата UHD, осуществляемое в реальном времени.

5. Q-Symphony – внедренная в аппараты Samsung, синхронизирует стереоакустику и саундбар для формирования гармоничного объемного звучания.





Технический потенциал продукции

Телеприемники брендов, как правило, упакованы в черный корпус из ударопрочного пластика, но встречаются модели серого, серебристого, белого цвета. Установить изделие в помещении можно на ножки, моноопору или стену, используя стандартное крепление типа VESA. Телевизоры с экраном от 60 дюймов принимают аналоговые, а также цифровые сигналы. Комплектация digital тюнерами в зависимости от модели может включать DVB модули – кабельный «C», спутниковый «S/S2» и эфирный «T/T2». Телевизионные приемники торговых марок декодируют сигналы телестандартов SECAM, PAL, NTSC. Для осуществления инфообмена в них предусмотрены:

- разъемы – HDMI, LAN, USB, mini-Jack (3,5 мм), VGA, AUX;

- слот CI – для доступа к зашифрованным телеканалам;

- беспроводные стандарты – DLNA, Wi-Fi, Miracast, NFC, WIDI, Bluetooth, AirPlay 2.

Оснащение функцией Smart-TV с различным набором возможностей, встроенными браузером и видеоплеером, существенно расширяет развлекательно-информационные возможности использования телевизоров.



