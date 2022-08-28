Стоит ли покупать телевизор от 80 дюймов?

Предложения телевизоров с диагональю экрана от 60 дюймов
Каталоги интернет-площадок располагают телевизионными приемниками разных производителей, к примеру Samsung, Kivi, LG, Ergo, Nokia, Hisense, Xiaomi, Sony, Akai, Vinga, Aiwa, Blaupunkt.
Среди телевизоров с плоской панелью представлены модели с разрешением экрана:
- Ultra HD 4К/8К – 3840х2160 и 7680х4320;
- Full HD – 1920х1080.
Многие з них имеют расширенные функции, включая Smart-TV. Внедрение этой опции обеспечивает доступ к множеству мультимедийных ресурсов. Значительный разброс стоимости аппаратов во многом определяется типом установленной матрицы. Светоизлучающие панели обладают достоинствами и недостатками, о которых стоит иметь представление, подбирая покупку. Применение в телевизорах LED-подсветки гарантирует длительно стабильную яркость и контрастность картинки. Приборы демонстрируют качественное стереозвучание, формируемое аудиодекодерами DTS и Dolby, Surround, разных версий.
Варианты типов экрана
В телевизорах с большим размером дисплея могут быть установлены несколько разновидностей светоизлучающих матриц – базовых элементов экрана:
1. LED. Достоинства – повышенная яркость светодиодной подсветки, спектр цветовых тонов для HDR-видеоконтента, сниженное до 30% энергопотребление, отсутствие вредного ШИМ-мерцания.
2. OLED. Преимущества – зональное управление яркостью, быстрое изменение цвета при смене картинки, формирование глубокого черного, высокие контрастность и яркость, сектор достоверной цветопередачи 178°.
3. QLED. Плюсы – увеличенная по сравнению с OLED-матрицами яркость nano-размерных квантовых точек, контрастность и реалистичность изображения, охват цветового пространства DCI-P3 90%, поддержка технологий HDR, максимально глубокий черный.
Технология NanoCell, используемая в телевизорах LG, обеспечила качественный прорыв в производстве LED-экранов. Преимущество подобных матриц – точечное смарт-затемнение экранного поля там, где изображение имеет наиболее темные оттенки. Отфильтровывание тусклых цветов, осуществляемое слоем напыленных спецчастиц размером около 1 нм, делает картинку предельно чистой и яркой, с расширенной цветовой палитрой.
Эффективные технологии в телевизорах с диагональю от 60"
Выбирая модель телевизора, обратите внимание на внедрение прорывных инноваций. Они, как правило, улучшают качество изображения и звучания, реализуют интеллектуальные и интернет-функции, поддерживают динамичность 3D-изображения.
К числу значимых в телевизорах относятся технологии, к примеру:
1. AI-масштабирование – исключение засвеченных элементов на экранах устройств Samsung, что гарантирует качество картинки, естественную насыщенность цветов.
2. CalMAN – автокалибровка в телеприборах LG, корректирующая параметры цвета, поддерживающая точность и стабильность цветовых оттенков.
3. FilmMaker Mode – выключает в изделиях LG сглаживание в динамичных сценах фильмов, сохраняя исходные цвета, соотношение сторон и частоту смены кадров.
4. 8K X-Reality PRO – smart-масштабирование в телевизорах Sony оригинального разрешения видеоконтента до формата UHD, осуществляемое в реальном времени.
5. Q-Symphony – внедренная в аппараты Samsung, синхронизирует стереоакустику и саундбар для формирования гармоничного объемного звучания.
Технический потенциал продукции
Телеприемники брендов, как правило, упакованы в черный корпус из ударопрочного пластика, но встречаются модели серого, серебристого, белого цвета. Установить изделие в помещении можно на ножки, моноопору или стену, используя стандартное крепление типа VESA. Телевизоры с экраном от 60 дюймов принимают аналоговые, а также цифровые сигналы. Комплектация digital тюнерами в зависимости от модели может включать DVB модули – кабельный «C», спутниковый «S/S2» и эфирный «T/T2». Телевизионные приемники торговых марок декодируют сигналы телестандартов SECAM, PAL, NTSC. Для осуществления инфообмена в них предусмотрены:
- разъемы – HDMI, LAN, USB, mini-Jack (3,5 мм), VGA, AUX;
- слот CI – для доступа к зашифрованным телеканалам;
- беспроводные стандарты – DLNA, Wi-Fi, Miracast, NFC, WIDI, Bluetooth, AirPlay 2.
Оснащение функцией Smart-TV с различным набором возможностей, встроенными браузером и видеоплеером, существенно расширяет развлекательно-информационные возможности использования телевизоров.