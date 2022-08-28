Самокат: какой выбрать 2-летнему ребенку

Среди детей в Одессе популярны самокаты. Катание на этом транспортном средстве приносит удовольствие малышам. Самокаты отличаются в зависимости от возраста райдера. Для 2-летних детей необходимо специальное устройство. Мы расскажем, чем такие транспортные средства отличаются от моделей для взрослых и как правильно их выбирать.









Виды самокатов

Малыши плохо держат равновесие, им не подойдет устройство со стандартной конструкцией. Основные виды самокатов для детей в возрасте 2 лет:

Городского типа. Напоминает классические модели, но спереди не одно колесо, а два. Это необходимо для повышенной устойчивости на дороге. Малыш не перевернется, попав на кочку или в небольшую ямку.

Беговелы. По конструкции напоминают велосипед, но без цепи и педалей. Ребенок перебирает ногами для движения. Преимущество перед велосипедом — малыш не наберет большую скорость, его проще контролировать. В тренде беговелы, которые трансформируются в обычный самокат.

При выборе учитывайте, насколько ребенок активный, как быстро он устает. На беговеле у малыша есть возможность отдохнуть. Если ребенок всегда в движении, можно приобрести обычный самокат.

Важную роль играет вес изделия. Тяжелые модели более устойчивы, но нужно прилагать усилия для катания. Если решили посетить магазин самокатов в Одессе, можно, чтобы ребенок попробовал проехаться. Если ему сложно, присмотрите облегченную модель.





Материал колес и тормоза

От первого зависит сцепление самоката с дорогой. В тренде устройства с шинами из пенорезины и полиуретана. Они долговечны, редко лопаются или трескаются.

Тормоз — важная часть конструкции. Детские модели оборудуют ножными и ручными системы сброса скорости. Можно посмотреть в каталоге Алло модели без тормозов, в таком случае родитель должен постоянно контролировать ребенка. Обычно самокаты сильно не разгоняются, если не предусмотрена система сброса скорости.

При выборе учитывайте пожелания ребенка. Если ему удобнее тормозить руками, приобретайте соответствующую модель. Обратите внимание на расцветку транспортного средства, она обязательно должна нравиться малышу.





Особенности и дополнительные возможности

Второстепенные функции повышают комфорт родителям и детям при использовании. Популярные дополнительные возможности:

Отсек для игрушек. Дети в возрасте 2 лет любят брать с собой плюшевых медвежат, машинки и т.д. Погрузите их в специальный контейнер, чтобы не нести в руках.

Ручка для родителей. Если ребенок устал ехать самостоятельно, мать или отец могут его покатить.

Фонарик. В темное время суток видимость ухудшается. Благодаря фонарику ребенок сможет кататься даже поздним вечером.