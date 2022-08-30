Зачем нужна автоматизация стоматологического бизнеса

При этом для владельца – это бизнес, который нуждается в грамотном планировании, управлении и анализе всех этапов работы. Как правило, все это связано с огромным количеством информации и документации. Порой разобраться во всех аспектах довольно сложно и требует немало времени. Зачастую это приводит к появлению ошибок и неточностей.

Существенно упростить процесс управления, контроля и учета работы клиники позволяет программа для стоматологии. Это узкоспециализированное программное обеспечение, которое дает возможность удобно и оперативно регулировать деятельность всех отделов и взаимодействий с клиентами. Узкоспециализированную систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для стоматологии создала компания «Аппоинтер». Данное приложение устанавливаются на компьютер и смартфон, что обеспечивает доступ с любой точки мира через интернет.





Зачем нужна автоматизация стоматологии

Для стоматологического бизнеса лучшим решением будет использование адаптированных CRM систем. Грамотная настройка работы позволяет собрать в единой базе колоссальное количество информации и учесть множество нюансов деятельности компании. Такая оптимизация бизнеса также позволяет увеличить средний чек на предоставленные услуги, поскольку клиентам будет доступно больше информации в удобном онлайн формате. Что дает использование CRM системы в стоматологическом бизнесе для владельца компании:





Создание клиентской базы

Детальная информация о каждом пациенте в электронном формате, дает возможность структурировать документацию и предоставлять наиболее актуальные услуги. Контактные данные позволяют грамотно выстраивать рассылку и сообщать клиентов о грядущих акциях или скидках. Это мощный инструмент маркетинга, который всегда под рукой.





Электронные карты

Врачам не нужно будет постоянно запрашивать файлы и карты на ресепшене, поскольку вся необходимая информация по конкретному пациенту находиться в CRM. Достаточно открыть вкладку и просмотреть историю лечения, чтобы было назначено и какие этапы предстоит сделать.





Контроль материалов

В базу CRM так же можно внеси всю информацию по наличию медикаментов, расходных материалов и оборудования. Система сама подскажет, что нужно заказать для оптимизации работы клиники. Это оптимизирует затраты и повысит доход компании. Так же всю документацию по взаимодействию с поставщиками можно сохранить в электронном варианте.





Запись на прием

Клиенты получат возможность самостоятельно записываться на прием. В мобильной версии будет доступны все специалисты и их свободное время. Это существенно упросит задачу пациентам и повысит спрос на услуги клиники.





Работа врачей

Сотрудники клиники смогут в режиме онлайн отслеживать свой график и запись пациентов, наличие окон или отмен. Вместе с тем есть возможность оценить эффективность своей деятельности за определенный промежуток времени.





Управление

Владелец клиники всегда имеет полную информацию о деятельности своего бизнеса: кто с врачей занят, сколько было посетителей, какая прибыль, какие расходы и много другого. На основе полученных данных можно быстро и точно разработать, а также оптимизировать стратегию дальнейшего развития компании.