Порошок Kavo Prophyflex 4 рекомендуют стоматологи профи

В основном это актуально в возрасте после 30 и тем более после 40 лет, ведь естественные процессы старения и неправильное питание негативно влияют на зубной ряд. И таких проблем, как кариес или различные заболевания дёсен, не может избежать практически никто. Тем не менее, не только те или иные заболевания могут тревожить простого обывателя, ведь не менее важной является и эстетическая составляющая, для чего производится чистка зубов, в чём весьма помогает kavo prophyflex 4 – порошок, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны у профессиональных стоматологов. С его помощью можно максимально тщательно очистить зубную эмаль, одновременно удаляя, как мягкий, так и твёрдый налёт на зубах. Причём Каво Профифлекс 4 удаляет зубной налёт даже в пространстве между зубами, делая этот процесс лёгким и непринуждённым.





Преимущества Каво Профифлекс 4

Формула данного средства действительно уникальна, но, тем не менее, купить Профифлекс не является проблемой на сегодняшний день, так как это может себе позволить любая современная стоматология, которая дорожит своей репутацией. А такое преимущество стоит действительно многого, например:

- Профифлекс 4 – это намного более мягкий способ чистки зубов, который достав-ляет пациенту минимум неудобств;

- порошок подаётся под более сильным напором, что даёт возможность очищать зубы быстрее и эффективнее;

- возможность поцарапать эмаль исключена;

- после процедуры у пациента не остаётся неприятного ощущения во рту или на губах;

- для людей, у которых наблюдается повышенная чувствительность дёсен, Профи-флекс 4 также рекомендован к применению.





Современный способ чистки зубов без лишних неприятных ощущений – это то, что давно ищут для себя многие постоянные посетители стоматологических клиник, борющиеся с налётом на своих зубах. С Каво Профифлекс 4 это теперь возможно. К тому же, преимущества данного средства не заканчивается на перечисленных выше пунктах, ведь используется он даже после удаления зубного камня, а также не противопоказан перед процедурой отбеливания зубов.

Такое средство от VDS -stomat для современных стоматологий стало настоящей находкой, но это не означает, что оно имеет слишком высокую цену, так что используя именно его, общий прайс для клиента, вполне вероятно, может остаться на том же уровне.