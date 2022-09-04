Чехол для iPhone 14 pro max качественно защитит устройство

А в современных реалиях многочисленные производители такой техники предлагают покупателям смартфоны, которые весьма сильно отличаются по стоимости. В особенности, это актуально, если сравнивать бюджетные смартфоны и бестселлеры из категории топовых новинок – цены на них могут отличаться в десятки раз.

Говоря про сегодняшний день, уже через 2 недели все поклонники американской корпорации Apple ожидают представления новой линейки техники, выпускаемой под одноименным брендом, и поэтому защитные чехлы для iphone 14 pro max, будут также популярны, как и новейший Айфон. Такой дорогостоящий девайс требует надёжной защиты, ведь в случае падения и выхода его из строя, ремонт обойдётся также в значительную сумму, поэтому новейшие смартфоны из линейки iPhone подавляющее большинство пользователей использует именно совместно с защитным чехлом. К тому же, защитный чехол позволяет сохранять устройство в идеальном внешнем состоянии, что самым прямым образом влияет на его стоимость при последующей продаже, чтобы заменить его на более современное устройство при обновлении линейки.





Виды защитных чехлов для iPhone 14

Производители защитных чехлов сегодня предлагают покупателям различные виды чехлов, защщищающих устройства от падений, а также от повреждений экрана, если они лежат в сумке или в кармане вместе с другими вещами. Это могут быть:

- чехол «бампер», который защищает лишь углы устройства;

- чехол-книжка, при помощи которого защищается также и экран телефона;

- противоударный чехол, который даёт возможность максимально защитить устройство.

Самую большую популярность сегодня имеют чехлы «бампер», ведь при их использовании внешний вид устройства остаётся примерно таким же, как и его дизайн от производителя. Экран в таком случае обычно дополнительно защищают защитной плёнкой или стеклом, чего для большинства пользователей оказывается достаточно. В случае повреждения плёнки или стекла – их можно недорого заменить на новые, а экран устройства будет по-прежнему без повреждений.

Производители защитных чехлов для смартфонов сегодня также предлагают и выпуск чехлов под заказ, на которых будет нанесён определенный принт. Это позволяет разнообразить и украсить своё устройство в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.

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