Гинкго билоба – уникальное растение в дизайне сада

Встретить его в природе можно в Китае и даже в Европе. Традиционно в тибетском буддизме саженцы гинкго билоба в ЯскраваКлумба считаются символом мудрости и хранителями энергии.

В настоящее время это последний и единственный представитель семейства гинкго, дошедший до наших дней. Ботаники подсчитали, что дерево появилось на земле очень давно – около 200 миллионов лет назад! И в основном с самого начала цивилизации оно было известно, как ценное лекарственное растение.







В Европе первые экземпляры гинкго появились только в середине 18 века. Это очень популярное растение во всем мире, в том числе из-за его декоративной ценности. В наших климатических условиях гинкго вырастает около 30 м в высоту. Имеет правильный, хорошо организованный габитус, хотя некоторые сорта культуры имеют свисающие побеги.





Ценное дерево сада

Название гинкго билоба происходит от формы листьев. Они разделены на две отдельные створки и имеют около 7 см в диаметре. Кроме того, листовые пластинки имеют веерообразную форму, что придает растению немало очарования.

Листья светло-зеленые, бархатистые, осенью меняют цвет на кремово-желтый цвет. Они опадают на зиму, но очень быстро появляются весной. Растение имеет двудомные цветы и дает семена, из которых дерево можно размножать, однако созревают они только после 20 лет выращивания. Корень у гинкго сильный, ветвистый, проникает глубоко в почву.

В нашей стране гинкго билоба особой популярностью не пользуется. Но это не значит, что его выращивание в наших климатических условиях невозможно. Дерево достаточно хорошо справляется с различными перепадами температур, а взрослые растения и зрелые экземпляры минимально подвергаются морозным повреждениям.

Кроме того, гинкго очень вынослив. В Китае самые старые экземпляры датируются… 3500 годами! Большинство деревьев растут до 2000 лет. В саду, конечно, растение так долго не проживет, но стоит быть готовым к тому, что это многолетнее дерево наверняка будет хорошо известно следующим поколениям.





Крупномер неприхотлив к погодным условиям, очень устойчив к засухе и загрязнению воздуха, поэтому его можно высаживать в городских садах и парках. Растение абсолютно не боится болезней и вредителей.





Гинкго билоба – целебные свойства





Полезные свойства культуры известны на протяжении веков и используются в традиционной народной медицине. Лечебное действие растения оценили и в Европе, поэтому Ginkgo biloba появилось в аптеках в виде различных препаратов. В их основе лежит экстракт гинкго, т.е. экстракт, полученный из листьев.





Его благотворное действие обусловлено тем, что в листьях гинкго содержится множество активных веществ. К ним относятся, среди прочего, флавоноиды, терпены, гидрокислоты и флавоны.

Исследования также показывают, что растение содержит многочисленные анти-оксиданты, то есть вещества, отвечающие за борьбу со свободными радикалами. Это означает, что они снижают риск многих видов рака, а также замедляют старение клеток.

Вот почему экстракт листьев гинкго используется в косметике для ухода за кожей. Антиоксидантный эффект позволяет немного повернуть время вспять – кремы с экстрактом гинкго укрепляют и улучшают тон лица.

Кроме того, настой прекрасно работает в уходе за кожей с куперозом. Поддерживает ее микроциркуляцию, улучшает состояние сосудов и уплотняет их стенки, уменьшает покраснение и сосудистые звездочки.





Также он используется в более эксклюзивных укрепляющих и антицеллюлитных средствах. Однако цена на такую ​​косметику довольно высока. Экстракт гинкго двулопастного – не дешевый ингредиент.





Гинкго билоба и его выращивание

Саженцы гинкго билоба сегодня можно приобрести в садовых магазинах и питомниках декоративных деревьев. Они продаются с открытыми корнями или в контейнерах.

Гинкго билоба, как и все деревья, растущие в контейнерах более устойчив к повреждениям при транспортировке. Рассада менее склонна к пересыханию, и ее можно высаживать в течение всего сезона.

Выращивание будет успешным, если обеспечить растению правильные условия. Гинкго билоба любит качественную, плодородную почву.

Растет как на солнце, так и в полутени, но обязательно должен иметь хорошо подобранный субстрат. Хотя этот вид устойчив к засолению и загрязнению, ему требуется хорошая доза питательных веществ.

Саженцы высаживают ранней весной или ранней осенью. Вырастить в саду очень просто. Это одно из наименее требовательных растений, оно не нуждается ни в обрезке, ни в подкормках, ни в поливе.



