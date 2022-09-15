Интернет-магазин «Petslike» - всегда доступные зоотовары

Владельцу животного необходимо надлежаще его содержать, кормить, обеспечивать комфортные условия для долгой жизни, следить за здоровьем и развитием.

Разнообразный ассортимент товаров для котов и собак

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Зоомагазин «Петслайк» предлагает купить качественную продукцию для животных, подобрав необходимую из предложенных нами трёх категорий:

- Питание: сухие и влажные, лечебные корма, лакомства для собак и кошек, вита-минные добавки, посуда для еды (миски, контейнеры).

Питание: сухие и влажные, лечебные корма, лакомства для собак и кошек, вита-минные добавки, посуда для еды (миски, контейнеры). - Здоровье: препараты для лечения и профилактики от блох, глистов, паразитов у жи-вотного.

Здоровье: препараты для лечения и профилактики от блох, глистов, паразитов у жи-вотного. - Гигиена: средства для ухода, шампуни, туалеты, пелёнки.

Квалифицированные менеджеры по продаже предоставят вам профессиональную консультацию, окажут помощь в подборе продукции для кошек и собак.

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