Интерьер бомбоубежища в школе

Сейчас много учебных заведений, не имеющих своих отдельных специализированных бомбоубежищ переоборудуют подвалы, цокольные, а в некоторых случаях, если позволяет прочность конструкции первые этажи. Узнаем, как нужно оформить защитное сооружение, какая должна быть мебель для школы, чтобы детям было комфортно и не страшно.



Что должно быть в бомбоубежище:



противопожарная система и энергопитания;

кондиционирования (подача воздуха), вентиляция;

искусственное освещение и возможность включить резервное;

санитарная комната (туалет с водой, умывальник);

отопление;

если помещение, рассчитанное на укрытие 50 и более детей, должно иметь 2 выхода.





Зонирование

На одном пространстве нужно разместить разные локации. Отдельно продумывается уголок медпомощи с соответствующими предметами, локации, ориентированные на питание, ожидание или обучение (если позволяют возможности). Поэтому так важно организовать пространство, условно разделив помещение, расставив мебель для школы.





Отделка

Несмотря на экстремальные условия использования помещения, оно должно быть безопасным и пригодным для долгого нахождения. Отделка – простая, но обязательная из негорючих материалов. По периметру помещения, где будут находиться дети не должно быть никаких газовых, водопроводных или канализационных труб. Пол ровный, не скользкий с абсолютно любым безвредным покрытием. Потолок светлый и достаточно высокий не менее 2 м, хотя в определенных условиях разрешается 1,8 м.





Меблировка

Это очень сложный процесс, зависящий от множества факторов – размера помещения, количества людей, которые могут в нем будут находиться, финансового фонда учреждения, возможностей достать все необходимое. В бомбоубежище мебель для школы зачастую состоит из стульев и небольшого количества столов или парт. Продолжение уроков так таковых не обязательно, а иногда невозможно, поэтому меблировка используется для ожидания, самоподготовки, различных занятий, которые помогут скоротать время.

Также предпочтительно размещение маркерных досок, можно устроить викторину или провести интересную лекцию.

Учитывая, что невозможно предугадать, сколько придется находиться в укрытии оборудуется мини столовая со столом, запасом воды, одноразовыми стаканчиками и тарелками, шкафом в котором будет находиться еда.

Желательно разместить многоярусные кровати, скамейки или лежаки.

Интересное решение: разложить мягкие маты, коврики и бескаркасную мебель для школы – кресла или пуфы. Это даст возможность устроить зону отдыха на небольшой территории, а также создаст комфорт и расслабление, особенно для восприимчивых младшеклассников.