Выбираем качественный горный рюкзак

Это необходимо не только для того, чтобы вещи были в сухости и сохранности, но и для того, чтобы пользователь мог насладиться катанием на лыжах или сноуборде с поклажей за спиной и при этом не ощущал дискомфорта.

Горнолыжный рюкзак – это гарантия Вашего комфорта в любых условиях, где бы Вы не были – отдыхали на привале или же спускались на сноуборде по крутому склону.





Что нужно помнить, выбирая рюкзак?

Если Вы хотите получить массу новых впечатлений и при этом не волноваться относительно комфорта, то стоит тщательно подготовиться и выбрать качественный и надежный рюкзак. Такой предмет станет отличным решением для тех путешественников, которые любят кататься на сноубордах или лыжах, так и для тех, кто просто любит погулять по горной местности.

К особенностям горных рюкзаков стоит отнести:

Одной из главных отличительных параметров этого снаряжения является то, что на нем можно надежно закрепить сноуборд или лыжи. При этом, у вас не будет ограничений по длине или ширине спортивного инвентаря.

Рюкзак сшит таким образом, чтобы пользователи имели доступ ко всему необходимому на ходу.

Рюкзак можно использовать не только для переноски спортивного инвентаря, но и шлема. Его можно фиксировать как снизу, так и на центральной части.

Производители предлагают разнообразные модели как по внешнему виду, так и по вместительности. Наиболее востребованными являются рюкзаки, объем которых составляет 25 и 35 литров.

Конструкция рюкзака имеет боковые карманы, в которые можно положить бутылку воды. Благодаря такому расположению Вы сможете в любой момент утолить жажду.

Для безопасности сноубордистов и лыжников в рюкзаке также предусмотрена противолавинная подушка безопасности. Кроме этого, в них также имеются специальные отделения для хранения спасательного снаряжения.

Для производства оснащения используются качественные и прочные материалы. Их надежность проверяют на специальных краш-тестах. К примеру, шведская компания Thule проверяет качество всей своей продукции. В результате, товары этого производителя занимают лидирующие места по надежности, безопасности и долговечности. Благодаря этому компания заслужила огромное количество положительных отзывов от покупателей и пользуется большим спросом.