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28 сентября 22, 13:53
Выбираем качественный горный рюкзак
Горнолыжный рюкзак
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Отправляясь на активный отдых в горы важно не только обдуманно паковать багаж, но и выбрать качественный и надежный рюкзак для этого.

Это необходимо не только для того, чтобы вещи были в сухости и сохранности, но и для того, чтобы пользователь мог насладиться катанием на лыжах или сноуборде с поклажей за спиной и при этом не ощущал дискомфорта.

Горнолыжный рюкзак – это гарантия Вашего комфорта в любых условиях, где бы Вы не были – отдыхали на привале или же спускались на сноуборде по крутому склону.

Городские рюкзаки Thule. Обзор серий — Блог «Спорт-Марафон»


Что нужно помнить, выбирая рюкзак?

Если Вы хотите получить массу новых впечатлений и при этом не волноваться относительно комфорта, то стоит тщательно подготовиться и выбрать качественный и надежный рюкзак. Такой предмет станет отличным решением для тех путешественников, которые любят кататься на сноубордах или лыжах, так и для тех, кто просто любит погулять по горной местности.

К особенностям горных рюкзаков стоит отнести:

  • Одной из главных отличительных параметров этого снаряжения является то, что на нем можно надежно закрепить сноуборд или лыжи. При этом, у вас не будет ограничений по длине или ширине спортивного инвентаря.
  • Рюкзак сшит таким образом, чтобы пользователи имели доступ ко всему необходимому на ходу.
  • Рюкзак можно использовать не только для переноски спортивного инвентаря, но и шлема. Его можно фиксировать как снизу, так и на центральной части.
  • Производители предлагают разнообразные модели как по внешнему виду, так и по вместительности. Наиболее востребованными являются рюкзаки, объем которых составляет 25 и 35 литров.
  • Конструкция рюкзака имеет боковые карманы, в которые можно положить бутылку воды. Благодаря такому расположению Вы сможете в любой момент утолить жажду.
  • Для безопасности сноубордистов и лыжников в рюкзаке также предусмотрена противолавинная подушка безопасности. Кроме этого, в них также имеются специальные отделения для хранения спасательного снаряжения.
  • Для производства оснащения используются качественные и прочные материалы. Их надежность проверяют на специальных краш-тестах. К примеру, шведская компания Thule проверяет качество всей своей продукции. В результате, товары этого производителя занимают лидирующие места по надежности, безопасности и долговечности. Благодаря этому компания заслужила огромное количество положительных отзывов от покупателей и пользуется большим спросом.

    • Нельзя не отметить и тот факт, что производители предлагают современные решения по дизайну и расцветке рюкзаков.
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