Особенности выбора рюкзака переноски для детей

Он оснащен мягким сиденьем для малыша, прочной рамой, системой лямок и ремней. А о том, как выбрать и правильно использовать приспособление, пойдет речь далее.





Критерии выбора рюкзака переноски

Внешне, рюкзак переноска напоминает обычный туристический рюкзак, он включает:

алюминиевую или стальную раму;

поясной ремень и плечевые лямки;

сиденье для малыша;

грузовой отсек для личных вещей.





Приспособление позволяет переносить детей весом до 25 килограмм и его можно использовать не только во время походов и путешествий, но при длительных прогулках в парке, перемещениях по городу.

При выборе аксессуара уделяют внимание характеристикам.

Подвесной системе. Качественная система с широким диапазоном регулировок эффективно распределит нагрузку, обеспечивая комфорт для человека. Ведь даже небольшая переноска весит не менее 3 кг, плюс вес малыша и личные вещи.

Сиденью для малыша. Оно также должно иметь регулировки, которые можно менять по мере роста крохи. Внутренняя обивка должна хорошо впитывать и отводить влагу. Хорошо, когда в комплект входит небольшая подушка для сна. Сиденье обязательно должно иметь стремена для стоп, ремни безопасности с надежными замками, которые ребенок не сможет открыть.

Наличию солнцезащитного козырька. Он препятствует проникновению ультра-фиолета, защитит от мелкого дождя. Некоторые производители включают в комплектацию непромокаемый чехол, который сохранит сухим не только малыша, но и личные вещи.

Наличию карманов и отсеков на поясе. Это позволит иметь под рукой телефон, навигатор, карту, бутылку с водой и прочие мелочи.

Наличию съемного рюкзака. Некоторые модели переносок включают небольшие, по объему, рюкзаки, а благодаря съемной системе, можно быстро разгрузить человека, несущего ребенка.





Правила использования переноски

Усаживать ребенка в переноску можно после того, как кроха научится самостоятельно сидеть. Конструкция сиденья создана так, чтобы ножки ребенка при сидении были разведены в стороны. Это важно для правильного формирования тазобедренных суставов, ведь иногда детям приходится проводить в переноске по несколько часов.