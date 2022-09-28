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28 сентября 22, 14:01
Особенности выбора рюкзака переноски для детей
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Чтобы не отказываться от походов и путешествий после рождения ребенка, стоит приобрести рюкзак переноску для детей.

Он оснащен мягким сиденьем для малыша, прочной рамой, системой лямок и ремней. А о том, как выбрать и правильно использовать приспособление, пойдет речь далее.

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Критерии выбора рюкзака переноски

Внешне, рюкзак переноска напоминает обычный туристический рюкзак, он включает:

  • алюминиевую или стальную раму;
  • поясной ремень и плечевые лямки;
  • сиденье для малыша;
  • грузовой отсек для личных вещей.

    • Приспособление позволяет переносить детей весом до 25 килограмм и его можно использовать не только во время походов и путешествий, но при длительных прогулках в парке, перемещениях по городу.

    При выборе аксессуара уделяют внимание характеристикам.

    • Подвесной системе. Качественная система с широким диапазоном регулировок эффективно распределит нагрузку, обеспечивая комфорт для человека. Ведь даже небольшая переноска весит не менее 3 кг, плюс вес малыша и личные вещи.
    • Сиденью для малыша. Оно также должно иметь регулировки, которые можно менять по мере роста крохи. Внутренняя обивка должна хорошо впитывать и отводить влагу. Хорошо, когда в комплект входит небольшая подушка для сна. Сиденье обязательно должно иметь стремена для стоп, ремни безопасности с надежными замками, которые ребенок не сможет открыть.
    • Наличию солнцезащитного козырька. Он препятствует проникновению ультра-фиолета, защитит от мелкого дождя. Некоторые производители включают в комплектацию непромокаемый чехол, который сохранит сухим не только малыша, но и личные вещи.
    • Наличию карманов и отсеков на поясе. Это позволит иметь под рукой телефон, навигатор, карту, бутылку с водой и прочие мелочи.
    • Наличию съемного рюкзака. Некоторые модели переносок включают небольшие, по объему, рюкзаки, а благодаря съемной системе, можно быстро разгрузить человека, несущего ребенка.

      • Правила использования переноски

      Усаживать ребенка в переноску можно после того, как кроха научится самостоятельно сидеть. Конструкция сиденья создана так, чтобы ножки ребенка при сидении были разведены в стороны. Это важно для правильного формирования тазобедренных суставов, ведь иногда детям приходится проводить в переноске по несколько часов.

      Совершая покупку в специализированных магазинах, где представлены товары от известных производителей, Вы станете обладателем качественного товара, отвечающего критериям безопасности, прочности, долговечности.
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