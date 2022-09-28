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28 сентября 22, 14:37
Технология тампонажа и цементирования артезианских скважин
артезианские скважины
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Продолжительная эксплуатация гидротехнического оборудования и постепенное разрушение вмещающих его горных пород приводит к тому, что вода в источнике становится мутной, а ее количество уменьшается

Организация собственного водного источника на участке — актуальное требование современности, а бурение скважин под ключ всегда лучшее решение для качественного проведения работ с соблюдением всех норм и правил. К сожалению, некоторые существующие источники со временем приходится тампонировать, выполняя поиск новых водоносных слоев. Специалисты компании «Каролина» понимают всю важность любой составляющей процесса и тщательно просчитывают каждый шаг, чтобы клиент смог получить максимально качественный результат в короткие сроки.


Когда нужно вызывать профессионалов

Продолжительная эксплуатация гидротехнического оборудования и постепенное разрушение вмещающих его горных пород приводит к тому, что вода в источнике становится мутной, а ее количество уменьшается. Говорить о дальнейшей продуктивности такой скважины очень сложно, поэтому как только появляются подобные проблемы приходится задумываться о тампонаже источника.

 Основными причинами выполнения подобных работ обычно служат:

  • - ухудшение качества воды;
  • - организация нового источника;
  • - появление в конструктивных частях ствола дефектов;
  • - снижение производительности;
  • - вероятность смешивания водоносных горизонтов;
  • - бесповоротное деформирование обсадной колонны. 

Иногда тампонаж проводят и для организации новых водоносных слоев в процессе разведки, но в любом случае окончательное решение о ликвидации скважины принимают эксперты.  

Возможные преимущества и разновидности процесса герметизации

Качественное выполнение процедуры всегда приносит выгоду владельцу артезианской скважины, которая выражается в:

  • - снижении вероятности деформации конструкции и нарушения герметизации швов;
  • - надежной закупорке чистых водоносных каналов и профилактике попадания хими-ческих веществ;
  • - дополнительной гидроизоляции всего сооружения. 

Зачастую специалисты выполняют один из двух основных видов тампонирования:

  • - защитное, предусматривающее защиту шахты скважины от попадания грунтовых вод (цементирование проводится за пределами обсадной колонны);
  • - ликвидационное, когда источник полностью консервируется с помощью цемента (актуально при разрушении скважины и вероятности загрязнения самого чистого слоя на глубине).

Определить, какой именно вид тампонажа актуален в каждом конкретном случае, помогает экспертиза водоносного слоя и состояния самой конструкции скважины. 

Особенности проведения процедуры и используемые растворы

Процесс тампонирования сам по себе довольно сложный, требующий использования качественных материалов. Выбор подходящего раствора основывается на типе и составе грунта в месте работы, поэтому возможно несколько вариантов такой смеси:


  • - состав на основании песка и портландцемента;
  • - цементная смесь с наполнителями;
  • - соединения растворенного пластика и вспененного раствора (подходят для твердых грунтов).

Раствор для работы всегда имеет жидкую форму и подается через входящую трубу насосного оборудования на высоту до 2,8 м.

Технология тампонирования артезианской скважины

После получения результатов проведенных анализов и подготовки соответствующего проекта, все дальнейшие действия выполняются согласно одной из следующих технологий:

  1. 1. Направление смеси в пространство шахтой и скважиной.

  2. 2. Обратное цементирование, с предварительным использованием промывочного состава.

  3. 3. Поэтапное цементирование глубоководных скважин снизу вверх.

  4. 4. Тампонаж глиняными цилиндрами.

Какой бы вариант вы ни выбрали, в любом случае должно обеспечиваться надежное заполнение пространства между стенками насоса и колонны, вплоть до нижнего уровня залегания воды. 

Для чего проводят цементирование

Если цементирование не аварийная мера, а делается сразу после бурения, оно выполняет следующие функции:

  • - обеспечивает прочность всей конструкции;
  • - ограждает источник от вредных примесей;
  • - защищает обсадную трубу от коррозии;
  • - повышает эксплуатационный срок источника;
  • - устраняет крупные зазоры и пустоты.

Цементный раствор легко проникает на нужную глубину, поэтому всегда остается востребованным составом для тампонирования источника.
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