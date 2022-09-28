Технология тампонажа и цементирования артезианских скважин

Организация собственного водного источника на участке — актуальное требование современности, а бурение скважин под ключ всегда лучшее решение для качественного проведения работ с соблюдением всех норм и правил. К сожалению, некоторые существующие источники со временем приходится тампонировать, выполняя поиск новых водоносных слоев. Специалисты компании «Каролина» понимают всю важность любой составляющей процесса и тщательно просчитывают каждый шаг, чтобы клиент смог получить максимально качественный результат в короткие сроки.
Когда нужно вызывать профессионалов
Продолжительная эксплуатация гидротехнического оборудования и постепенное разрушение вмещающих его горных пород приводит к тому, что вода в источнике становится мутной, а ее количество уменьшается. Говорить о дальнейшей продуктивности такой скважины очень сложно, поэтому как только появляются подобные проблемы приходится задумываться о тампонаже источника.
Основными причинами выполнения подобных работ обычно служат:
- - ухудшение качества воды;
- - организация нового источника;
- - появление в конструктивных частях ствола дефектов;
- - снижение производительности;
- - вероятность смешивания водоносных горизонтов;
- - бесповоротное деформирование обсадной колонны.
Иногда тампонаж проводят и для организации новых водоносных слоев в процессе разведки, но в любом случае окончательное решение о ликвидации скважины принимают эксперты.
Возможные преимущества и разновидности процесса герметизации
Качественное выполнение процедуры всегда приносит выгоду владельцу артезианской скважины, которая выражается в:
- - снижении вероятности деформации конструкции и нарушения герметизации швов;
- - надежной закупорке чистых водоносных каналов и профилактике попадания хими-ческих веществ;
- - дополнительной гидроизоляции всего сооружения.
Зачастую специалисты выполняют один из двух основных видов тампонирования:
- - защитное, предусматривающее защиту шахты скважины от попадания грунтовых вод (цементирование проводится за пределами обсадной колонны);
- - ликвидационное, когда источник полностью консервируется с помощью цемента (актуально при разрушении скважины и вероятности загрязнения самого чистого слоя на глубине).
Определить, какой именно вид тампонажа актуален в каждом конкретном случае, помогает экспертиза водоносного слоя и состояния самой конструкции скважины.
Особенности проведения процедуры и используемые растворы
Процесс тампонирования сам по себе довольно сложный, требующий использования качественных материалов. Выбор подходящего раствора основывается на типе и составе грунта в месте работы, поэтому возможно несколько вариантов такой смеси:
- - состав на основании песка и портландцемента;
- - цементная смесь с наполнителями;
- - соединения растворенного пластика и вспененного раствора (подходят для твердых грунтов).
Раствор для работы всегда имеет жидкую форму и подается через входящую трубу насосного оборудования на высоту до 2,8 м.
Технология тампонирования артезианской скважины
После получения результатов проведенных анализов и подготовки соответствующего проекта, все дальнейшие действия выполняются согласно одной из следующих технологий:
- 1. Направление смеси в пространство шахтой и скважиной.
- 2. Обратное цементирование, с предварительным использованием промывочного состава.
- 3. Поэтапное цементирование глубоководных скважин снизу вверх.
- 4. Тампонаж глиняными цилиндрами.
Какой бы вариант вы ни выбрали, в любом случае должно обеспечиваться надежное заполнение пространства между стенками насоса и колонны, вплоть до нижнего уровня залегания воды.
Для чего проводят цементирование
Если цементирование не аварийная мера, а делается сразу после бурения, оно выполняет следующие функции:
- - обеспечивает прочность всей конструкции;
- - ограждает источник от вредных примесей;
- - защищает обсадную трубу от коррозии;
- - повышает эксплуатационный срок источника;
- - устраняет крупные зазоры и пустоты.
Цементный раствор легко проникает на нужную глубину, поэтому всегда остается востребованным составом для тампонирования источника.