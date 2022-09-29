Как выбрать электровелосипед?

Прежде чем прийти в магазин за товаром, необходимо детально рассмотреть в интернете все особенности товара и электровелосипед – не исключение.

Электрический велосипед – это транспортное средство, которое обеспечивает комфортное передвижение райдера в большом городе или за его пределами без особых усилий. Он состоит из электрического двигателя и двухколесной конструкции. Электровелосипед – отличная альтернатива автомобилю, который, к тому же, делает большой выброс вредных веществ в атмосферу. Он отлично подойдет тем, кто не любит ездить в общественном транспорте, но и при этом не желает ходить пешком.





Электровелосипед отличается от простого варианта наличием двигателя, мощность которого равна от 150 до 1000 ватт. Мощность двигателя влияет на скорость передвижения и степень нагрузки на ноги. Если этот показатель низкий, то такой велосипед способен только лишь незначительно облегчить передвижение. Основная нагрузка будет приходиться на ноги. С более высоким показателем мощности пользователю вообще не придется прилагать усилия, даже при подъеме в гору. От правильного выбора электровелосипеда зависит комфортность езды. Ознакомиться с электровелосипедами можно по ссылке https://evomotors.ua/ru/elektrovelosipedy/.

Выбор типа электровелосипеда

Огромная популярность электровелосипедов обеспечивает широкую модельную линейку от большого количества производителей. Модель электробайка обязательна должна соответствовать своему назначению (для езды по городу на работу, для комфортных прогулок на природе, для спортивных поездок и тд.). Мы собрали самые популярные характеристики для выбора типа электровелосипеда:

- Форм-фактор зависит, как правило, от способа эксплуатации транспортного средства. Если вы планируете ездить по городу и вам негде хранить электробайк - отлично подойдет складной электровелосипед. К примеру, такие модели как Tailg Cool Time в сложенном виде поместятся даже в шкаф или багажник автомобиля, а его вес - минимальный в своем классе. Если вам есть где хранить персональный транспорт - вам подойдет байк с классической цельной конструкцией.

Форм-фактор зависит, как правило, от способа эксплуатации транспортного средства. Если вы планируете ездить по городу и вам негде хранить электробайк - отлично подойдет складной электровелосипед. К примеру, такие модели как Tailg Cool Time в сложенном виде поместятся даже в шкаф или багажник автомобиля, а его вес - минимальный в своем классе. Если вам есть где хранить персональный транспорт - вам подойдет байк с классической цельной конструкцией.

- Наличие амортизатора. Если вам нужен не городской электровелосипед, а аналог горного велосипеда, который имеет свою специфику рамы - рекомендуем остановить выбор на модели с амортизатором и широкой покрышкой, которая позволит ездить по бездорожью.

Наличие амортизатора. Если вам нужен не городской электровелосипед, а аналог горного велосипеда, который имеет свою специфику рамы - рекомендуем остановить выбор на модели с амортизатором и широкой покрышкой, которая позволит ездить по бездорожью.

- Аккумулятор – одна из самых важных частей транспорта, от его емкости зависит запас хода. Аккумуляторы, которые имеют емкость меньше 10 Аh, – не самый лучший вариант. Самым оптимальным решением для такого транспорта считается аккумулятор 36-48 Вт, имеющий емкость 10-15 Ah. Обратите также на расположение аккумулятора, рекомендуем остановить свой выбор на легкосъемных с удобным расположением, которые не будут мешать посадке райдера.

Аккумулятор – одна из самых важных частей транспорта, от его емкости зависит запас хода. Аккумуляторы, которые имеют емкость меньше 10 Аh, – не самый лучший вариант. Самым оптимальным решением для такого транспорта считается аккумулятор 36-48 Вт, имеющий емкость 10-15 Ah. Обратите также на расположение аккумулятора, рекомендуем остановить свой выбор на легкосъемных с удобным расположением, которые не будут мешать посадке райдера.

- Максимальная скорость и мощность. Электрический велосипед имеет ограничения по скорости, максимальная скорость, которого составляет 50 км, этого вполне хватает для удобного и безопасного передвижения. Средняя скорость электрического велосипеда составляет 20-30 километров в час. Это оптимальный показатель для электрических велосипедов в большинстве случаев. Однако есть и прогрессивные модели, у которых эти показатели могут быть существенно выше. Есть несколько видов электрического велосипеда. С мотором, который встроен в колесо. Этот вариант является наиболее популярным. Мотор установлен, как правило, на заднем или переднем колесе и работает бесшумно. Такой транспорт имеет большой вес.

Модель c центральным расположением мотора. Это более редкая разновидность по причине высокой стоимости реализации. В данном случае мотор встроен в раму, в районе кареточного узла.

При передвижении по ровному рельефу и спокойной езде отлично подойдет двигатель колеса от 250 до 350 Вт. Однако это при условии, что вес водителя составляет не более 80 кг. Чтобы были хорошие тяговые характеристики, то можно отдать предпочтение 500 Вт транспорту.

- Тормозная система - основа безопасного движения электровелосипеда. Дисковые гидравлические - лучший выбор для любителей быстрой и безопасной езды, хотя они немного дороже дисковых механически. Транспорт с ободными тормозами рассматривать не рекомендуется, это именно тот случай, когда экономить на безопасности не стоит.







Электровелосипед: выбор производителя

Сегодня на рынке представлен большой выбор электробайков. Каждый пользователь может выбрать для себя оптимальный вариант не только по определенным характеристикам , но и исходя из ценовой политики.

При выборе электрического велосипеда нужно учитывать многие критерии и рассматривать варианты всех производителей. Правильно выбранный транспорт обеспечит комфортную езду и прослужит долго. Не стоит отдавать предпочтение дешевому транспорту. Отдавайте предпочтение производителям с наличием представительства в Украине, с наличием гарантии и сервисным центром. Ведь в электровелосипеде важно все – мотор, трансмиссия, аккумулятор, тормоз, рама. Если хоть что-то будет заменено на дешевый аналог, то можно получить кучу проблем вместо комфортного и экономичного транспорта.