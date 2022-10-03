Як виготовляють пакети із логотипом





Кожен виробник товару хоче отримувати гарні прибутки, а тому намагається, щоб його продукція користувалася максимальним попитом. Те саме стосується і торговельних компаній – їхні маркетингові представники вкладають багато зусиль і грошей, щоб зробити дієву рекламу свого товару. Як показує практика, надзвичайно зручним і відносно недорогим варіантом реклами є пакети з логотипом. Зазвичай їх можна побачити у супермаркетах чи невеликих магазинах, в кав’ярнях, піцеріях та в інших торгових точках. Найчастіше купуються паперові пакети оптом, бо такий формат закупів вважається найбільш зручним та оптимальним за загальною вартістю. Виробництво паперових пакетів передбачає декілька методик, які обираються компаніями в залежності від їхніх можливостей та забезпечення обладнанням.





У чому полягає процес виготовлення друкованих пакетів?

У процесі виробництва зазвичай використовується білий папір, на якому отримують дуже якісне та гарне зображення. Також надзвичайно популярний останнім часом крафтовий папір – матеріал коричневого кольору, який вирізняється оптимальними користувальницькими характеристиками. Такий тип упаковки ідеально підходить практично для всієї продукції – як харчової, так і промислової.

Компанії, які займаються виготовленням пакетів, реалізують свою продукцію гуртом. Сам процес безпосередньо має наступний вигляд:

прийом замовлення на певну кількість продукції;

створення макету – зразка готового пакету;

вибір матеріалу – який саме папір буде використаний для роботи;

формування технічного завдання – визначаються критерії кількості виробів, товщина паперу, розмірні параметри, варіанти малюнку для принту;

виготовлення пакетів з використанням спеціального обладнання, яке повністю виклю-чає ручну працю, забезпечуючи ідеальну якість готової продукції, прилаштування ручок (якщо це передбачено дизайном виробу), які виконуються з крученого або звичайного паперу;

підготовка штампу для друку та нанесення зображення на пакети.

Малюнки, які наносяться на поверхню пакетів, можуть бути як монохромними, так і з використанням до чотирьох кольорів – тут все залежить від обраного дизайну. Якщо замовник вагається з вибором зображення – менеджери компанії «Борса» підкажуть, який варіант буде найкраще виглядати на готових виробах.

До виконання такого замовлення треба підходити максимально зважено, підбираючи тільки якісну сировину. Також не менш важливо правильно виконувати кожен етап виробництва, оскільки від цього залежить якість та експлуатаційний ресурс виробу. Адже пакувальна продукція, виконана неналежним чином, буде викликати у користувачів негативну реакцію, яка буде асоціюватися з конкретною фірмою, що може призвести до втрати покупців чи клієнтів.





Для чого потрібні пакети з друком?

Найчастіше цей формат упаковки розповсюджується через торгові мережі. Продавці можуть складати свої товари саме в такі пакети з логотипом компанії, пропонуючи їх за певну вартість або безкоштовно. Так працює переважна частина сучасних торгових мереж та баз оптової торгівлі.