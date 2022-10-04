ТОП 3 найкращих побутових бензопил

Бензопила незамінна якщо вам доводиться щось робити руками по дому, щоб виконати завдання швидко, якісно, ​​та не витрачати на його виконання багато фізичного ресурсу.

Вибираючи бензинову пилку для побутових потреб, експерти рекомендують відштовхуватися від трьох важливих питань:

Що ви плануєте робити бензопилою та тривалістю робіт?

Хто працюватиме інструментом, його фізична комплекція та сила?

Яка потрібна продуктивність, швидкість роботи та якість спила?

Користувачі, які купують бензопилу на дачу, часто висувають такі вимоги до інструменту:

Пила має бути легка та компактна.

Має бути можливість працювати однією рукою (наприклад пиляти гілки на висоті).

Малошумність, щоб не доставляти дискомфорт сусідам по ділянці.

Інтернет-магазин optoweek.com.ua пропонує 3 кращих бензопили для дому, за відгуками та досвідом покупців. Якщо ви не бажаєте витрачати багато часу на самостійне вивчення каталогу із сотнями моделей бензопил, зверніть увагу на цей ТОП 3.









Бензопила Іжмаш БП-450Б - потужна пилка з двигуном 4,7 к.с. Підходить для валки деревини, заготівлі дров, будівельних робіт. У виробництві комплектуючих використовується сплав з підвищеним вмістом магнію, що суттєво підвищує міцність, витривалість та термін експлуатації пилки. Є система попереднього підкачування палива та автовідкриття заслінки, що полегшує перший запуск. Для комфорту оператора та зменшення вібрацій є демпферні амортизатори, які добре поглинають вібрацію двигуна, та антивібраційна ручка. Час спрацьовування гальма ланцюга 0,12 секунд.

Yamamoto CS-4552 - це бензопила відноситься до напівпрофесійного класу, тому стане в нагоді не тільки для побутових потреб, але і стане надійним робочим інструментом у фермерському господарстві або невеликому виробництві. Міцна конструкція захищає пилку від механічних пошкоджень, падінь та ударів. Потужність двигуна 4800 Вт, швидкість до 8500 обертів за хвилину. Виробник подбав про хороше охолодження двигуна: крім повітряного фільтра, у конструкції кришки стартера передбачені перфоровані отвори для швидкого охолодження двигуна. Додатковий фактор надійності – гарантія 36 місяців від виробника.

Procraft K300S - одна з найкращих бензопил для дачі. Компактна та легка пила стане в нагоді для розчищення саду та прибудинкової території, обрізки кущів або крон дерев, нарізки дров, спилювання сухих гілок, для декоративних робіт по дереву. З переваг – можна працювати однією рукою. Завдяки компактності та комфортній експлуатації, бензопилу часто купують туристи, мисливці, рибалки та любителі відпочинку на природі. Потужність пили 1,5 л.с., вага – 3,5 кг.



