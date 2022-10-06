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5 октября 22, 23:29
Веб дизайн и UX/UI – разница
курсы Веб-дизайна с нуля
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Одними из главных инструментов современного бизнеса считаются мобильные приложения и сайты.

Их стараются разрабатывать удобными и эстетически привлекательными. Разбираемся, что такое UI/UX и web-дизайн, основные понятия и в чем между ними разница?


UI/UX дизайн – это

UI расшифровывается как User Interface или «пользовательский интерфейс». Это то, с чем пользователь взаимодействует при использовании сайта или мобильного приложения – от цвета ссылок до анимаций и видео. UX расшифровывается как User Experience или «опыт пользователя». Это то, как пользователь пользуется ресурсом – удобно ли ему зарегистрироваться, купить продукт или найти новость.

Поэтому UI/UX design – это проектирование таких пользовательских интерфейсов, с которыми взаимодействовать удобно, интересно и приятно, а вернуться сюда захочется не раз.

В своей работе UI/UX дизайнер:

  • анализирует, какой дизайн сайта нравится пользователям;
  • проводит конкурентный анализ;
  • создает пользовательские маршруты;
  • разрабатывает интерактивные элементы и многое другое.

    • Если раздумываете над тем, как научиться UI/UX design, то существует два варианта. Первый – самостоятельное изучение. Второй и более интересный – поступление в компьютерную школу Hillel. Тут вы можете пройти обучение UI/UX дизайну под руководством опытных менторов. Они расскажут про дизайн веб-интерфейсов: что это, какие инструменты используются, разберут интересные кейсы. После обучения проектирование интерфейсов UI/UX уже не будет для вас такой сложной задачей.


    Кто такой Web-дизайнер и чем он занимается?

    Это диджитал-специалист, который проектирует и создает веб-сайты. Он продумывает шрифты, размещение кнопок, цветовые сочетания, адаптирует ресурс для разных устройств и многое другое. Ему не нужно объяснять, что такое графический дизайн простыми словами, он и так это знает. Хотя в некоторых случаях веб-дизайнер для проработки визуальных элементов ресурса может специально привлекать графического специалиста.В конечном итоге Web-дизайнер представляет заказчику подробный макет, с которым в дальнейшем работает веб-разработчик.

    Как вы уже поняли, отличие веб-дизайнера от UI/UX в том, что это разные фронты работ при разработке одного диджитал-продукта.


    Уровни Веб дизайнера

    Различают такие виды веб-дизайнеров по опыту:

    • джуниор, иногда их еще называют стажер или младший дизайнер, выполняет несложные задачи;
    • мидл, самостоятельно реализует некоторые дизайн-проекты;
    • сеньор, умеет все, что и мидл, но еще управляет командой, общается с клиентами и может вести несколько проектов;
    • ведущий дизайнер и арт-директор, может вести несколько сеньоров, презентовать проекты крупным клиентам и многое другое.

      • Записаться на курсы Веб-дизайна с нуля можно в компьютерной школе Hillel.

      По материалам: https://chernivtsi.ithillel.ua/ru/
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