Чи варто платити за піратський онлайн-кінотеатр?

Стрімінгові платформи й онлайн-кінотеатри стають популярнішими за торенти і сайти з краденими фільмами, серіалами, музикою. Це позитивна тенденція, адже вона говорить про зростання поваги до авторського права. Для тих, хто ще не відмовився від піратського контенту, ми зібрали декілька аргументів на користь придбання ліцензійних матеріалів.

№1 Доступна ціна і великий «репертуар»

Сьогодні вартість ліцензійного контенту як ніколи демократична. Впевнитися в цьому можна, підключивши ТБ на сайті https://volia.com/ukr/lviv/. За невелику платню ви отримуєте доступ до низки найкращих кіноканалів з топовими кінострічками та серіалами у максимально можливій якості. Більше не потрібно шукати HD-версію та приємний переклад на десятках сайтів.

№2 Сприяння розвитку кіноіндустрії

Рівень якості майбутніх фільмів і музичних композицій значною мірою залежить від сьогоднішнього фінансування. Коли автори недоотримують гроші за прокат контенту, на подальше виробництво закладається менший бюджет. В результаті страждає вся індустрія, включно зі споживачами.

№3 Зручний інтерфейс і приємний дизайн

Користуватися джерелами ліцензійного контенту просто приємно: чудовий дизайн, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість керувати налаштуваннями і створювати списки улюблених фільмів/треків. Усе це варто скромної передоплати.

№4 Доступ до унікального контенту і новинок

Деякі фільми і серіали можна подивитися лише на стрімінгових платформах чи онлайн-кінотеатрах, що мають ексклюзивні права на показ. До того ж, свіжі новинки кіноіндустрії з’являються тут одразу після офіційного релізу. Більше не доведеться чекати, доки вийде непрофесійний переклад і фільм розійдеться по піратських сайтах!

№5 Комфорт і безпека

Коли ви заходите на піратський сайт, то отримуєте величезну кількість реклами: всюди вигулькують банери, неприємні маркетингові врізки прямо посеред фільму псують перегляд. Окрім того, на таких порталах легко підхопити комп’ютерний вірус. В результаті безкоштовне відео може обійтися користувачу доволі дорого. Кінотеатри та стрімінгові платформи з ліцензійним контентом позбавлені цих недоліків: реклама там відсутня або зведена до мінімуму, та гарантовано відсутні віруси.