Печать на конвертах – популярный элемент фирменного стиля

Также с помощью почтовых отправок отделы кадров, юридические и нотариальные конторы, бухгалтерии регулярно обмениваются пакетами документов с клиентами, партнерами. Поэтому печать на конвертах все еще востребована. Более того, данный вид типографских услуг направлен на формирование положительного имиджа о компании.

Какой формат выбрать?

Для почтовой рассылки не обязательно выбирать шаблонные решения. Фирменная полиграфия должна привлекать внимание. Поэтому нестандартные форматы конвертов также пользуются популярностью. Определиться с параметрами поможет предназначение полиграфии. Исходя из вида рассылок, подбирается соответствующий дизайн и размеры конвертов.

Какие форматы существуют:

- Евроконверты – ходовой вид полиграфии. Эти конверты рассчитаны на рассылку листов А4, сложенных втрое. Конвертный формат Е65 чаще всего используется для деловой переписки.

– ходовой вид полиграфии. Эти конверты рассчитаны на рассылку листов А4, сложенных втрое. Конвертный формат Е65 чаще всего используется для деловой переписки. - Конверт С4 – большие конверты, в которых отправляют документы без складывания листов. Это могут быть договора, расписки, доверенности. В конверты формата С4 помещается стандартный лист бумаги А4.

– большие конверты, в которых отправляют документы без складывания листов. Это могут быть договора, расписки, доверенности. В конверты формата С4 помещается стандартный лист бумаги А4. - Конверт С5 используют для рассылки мелкой полиграфии. К примеру, приглашения, сертификаты, рекламные флаера.

используют для рассылки мелкой полиграфии. К примеру, приглашения, сертификаты, рекламные флаера. - Конверт С6 – конверты с самым маленьким размером. В готовом виде у них пара-метры 162х114 мм.

– конверты с самым маленьким размером. В готовом виде у них пара-метры 162х114 мм.



Бумага имеет значение

Классическое и привычное решение – это фирменные конверты из белой бумаги. На ней хорошо читаются любые надписи и изображения. Но конверты могут быть изготовлены и из крафтовой бумаги. Материал – ходовой и оригинальный.

Крафт изначально бурого цвета, поскольку проходит меньше стадий обработки, чем белая бумага. В составе крафта длинноволокнистая целлюлоза, за счет чего полиграфия более прочная и стойкая к механическим воздействиям. Из очевидных преимуществ – это способность не изменять своего внешнего вида при длительном контакте с УФ-лучами. Крафтовые конверты меньше впитывают влагу, надежно защищают содержимое от пыли, грязи.





Фирменные конверты, выполненные на крафт-бумаге, демонстрируют философию бренда. Это акцент на натуральности материалов, бережного отношения к природным ресурсам. Крафтовая бумага приятная на ощупь, немаркая и, безусловно, выглядит необычно. Если белые конверты больше подходят для официальной деловой переписки, то полиграфия из крафтовой бумаги – акцент на творчестве, креативе компании.

Брендирование конвертов

Печать на почтовых конвертах открывает новые возможности для ненавязчивого маркетинга. Адресат, вскрывая корреспонденцию, обязательно обращает внимание на дизайн-решения полиграфии. Базовые элементы айдентики на брендированных конвертах – это логотип, слоган, фирменные цвета. Можно напечатать шаблон с заполненными контактными данными отправителя. Это упростит работу сотрудников, поскольку не придется каждый раз вручную заполнять информацию.

Чтобы минимизировать затраты на печать фирменной полиграфии, лучше выбрать одностороннюю печать. Конверты – это не рекламные листовки, поэтому не стоит пытаться вписать как можно больше данных о деятельности компании. Цель фирменной полиграфии – ненавязчиво напоминать о бренде, работать на узнавание и продвижение.

Дизайн почтовых конвертов должен быть лаконичным и читабельным. Если у вас нет возможности разработать фирменные конверты самостоятельно, то на сайте типографии https://xprint.com.ua можно заказать не только печать полиграфии, но и разработку макета “с нуля”.