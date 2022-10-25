Как отличить хрустальные бокалы от стеклянных?

Наверное, каждая вторая хозяйка страны имеет в своем арсенале набор хрустальных бокалов или похожих стеклянных. Современное производство имеет такие технологии, которые позволяют сделать стеклянные изделия схожие с хрустальными. Такие емкости необходимы для праздничных столов, особенно бокалы и фужеры. Приобрести наборы, состоящие из столового сервиза, можно на сайте “Дом посуды”. Самый популярный материал на сегодняшний день — стекло. В целом из него изготавливается вся современная посуда. Разница лишь в пропорциях состава. Хрусталь — это тоже своего рода разновидность стекла, изготовленная из составляющих с добавлением свинца. Содержание этого элемента может составлять от 1 до 30%.
Отличие хрустальных изделий от стеклянных
В первую очередь отличие между двумя изделиями в составе, а во вторую — в технологии изготовления. Одно из самых прочных стекол для питьевых бокалов изготавливается с применением оксида бора. Они могут быть совершенно разных форм и размеров. Отличия зависят от того, под какой напиток бокал будет применяться:
- - коньячный;
- - винный;
- - для соков;
- - фужер под шампанское и т.д.
Из свинца производится более качественное стекло — хрусталь. Стоит такое кухонное изделие дороже. Посуда в сервизе часто используется, как хороший подарок, например, на свадебное торжество. Все дело в том что без набора бокалов не проводится ни один праздник или застолье. В ресторанах принято использовать сразу несколько видов бокалов. Кроме фужеров из хрусталя производят другие емкости посуды, которые украшают праздничный стол своим красивым видом. Разница между хрустальным стеклом и хрусталем в содержании оксида свинца. Именно из стеклянных изделия обычно делают привычную нам посуду. Хрустальные емкости хороши тем, что легко переносят перепады температур. Также изделия из хрусталя могут быть:
- - натуральные;
- - искусственные;
- - цветные.
Для стекла из хрусталя мытье в посудомоечной машине безопасно.
Как распознать настоящий хрусталь
Выбирая интересный подарок для хозяйки, нужно придерживаться некоторых правил, чтобы отличить настоящий хрусталь от остальных материалов:
- 1. Просветите изделие на солнце. Хрусталь в отличие от стекла будет преломлять световые лучи, а радужность цвета зависит от количества свинца в изделии.
- 2. Постучите по краю емкости, протяжный звук будет означать подлинность.
- 3. Если провести влажным пальцем по кромке бокала, то настоящий хрусталь будет издавать «поющие» звуки.
- 4. весу также можно найти отличия. Применяемый в составе свинец утяжеляет емкость.
- 5. Хрустальные изделия более изящные и тонкие.
Также если на ваших бокалах имеется гравировка, значит вы сделали правильный выбор. Изделия из стекла наиболее хрупкие и не поддаются подобным действиям. Зная основные отличия материалов, можно определиться с выбором. Кроме того, можно легко проверить материалы при помощи теплопроводности. Стеклянные изделия, находясь долго в руках, будут нагреваться, в то время как хрусталь за счет особой технологии и состава способен выдерживать тепло и хорошо его проводить. Горный хрусталь не имеет пузырьков и инородных тел, однако могут быть помутнения в его прозрачности. Несмотря на свою утонченность, хрусталь достаточно твердый материал и уступает только топазу или алмазным изделиям.
«Дом посуды» предлагает на выбор различную кухонную посуду и не только. На сайте магазина вы сможете подобрать сервизы и наборы для дома, ресторанов, столовых и других мест на свой вкус. Ознакомиться с материалами, формами и ценами можно в каталоге.