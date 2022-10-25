Как отличить хрустальные бокалы от стеклянных?

Наверное, каждая вторая хозяйка страны имеет в своем арсенале набор хрустальных бокалов или похожих стеклянных. Современное производство имеет такие технологии, которые позволяют сделать стеклянные изделия схожие с хрустальными. Такие емкости необходимы для праздничных столов, особенно бокалы и фужеры. Приобрести наборы, состоящие из столового сервиза, можно на сайте “Дом посуды”. Самый популярный материал на сегодняшний день — стекло. В целом из него изготавливается вся современная посуда. Разница лишь в пропорциях состава. Хрусталь — это тоже своего рода разновидность стекла, изготовленная из составляющих с добавлением свинца. Содержание этого элемента может составлять от 1 до 30%.

Отличие хрустальных изделий от стеклянных

В первую очередь отличие между двумя изделиями в составе, а во вторую — в технологии изготовления. Одно из самых прочных стекол для питьевых бокалов изготавливается с применением оксида бора. Они могут быть совершенно разных форм и размеров. Отличия зависят от того, под какой напиток бокал будет применяться:

- коньячный;

коньячный; - винный;

- для соков;

- фужер под шампанское и т.д.

Из свинца производится более качественное стекло — хрусталь. Стоит такое кухонное изделие дороже. Посуда в сервизе часто используется, как хороший подарок, например, на свадебное торжество. Все дело в том что без набора бокалов не проводится ни один праздник или застолье. В ресторанах принято использовать сразу несколько видов бокалов. Кроме фужеров из хрусталя производят другие емкости посуды, которые украшают праздничный стол своим красивым видом. Разница между хрустальным стеклом и хрусталем в содержании оксида свинца. Именно из стеклянных изделия обычно делают привычную нам посуду. Хрустальные емкости хороши тем, что легко переносят перепады температур. Также изделия из хрусталя могут быть:

- натуральные;

натуральные; - искусственные;

искусственные; - цветные.

Для стекла из хрусталя мытье в посудомоечной машине безопасно.





Как распознать настоящий хрусталь

Выбирая интересный подарок для хозяйки, нужно придерживаться некоторых правил, чтобы отличить настоящий хрусталь от остальных материалов:



1. Просветите изделие на солнце. Хрусталь в отличие от стекла будет преломлять световые лучи, а радужность цвета зависит от количества свинца в изделии.

2. Постучите по краю емкости, протяжный звук будет означать подлинность.

3. Если провести влажным пальцем по кромке бокала, то настоящий хрусталь будет издавать «поющие» звуки.

4. весу также можно найти отличия. Применяемый в составе свинец утяжеляет емкость.

5. Хрустальные изделия более изящные и тонкие.

Также если на ваших бокалах имеется гравировка, значит вы сделали правильный выбор. Изделия из стекла наиболее хрупкие и не поддаются подобным действиям. Зная основные отличия материалов, можно определиться с выбором. Кроме того, можно легко проверить материалы при помощи теплопроводности. Стеклянные изделия, находясь долго в руках, будут нагреваться, в то время как хрусталь за счет особой технологии и состава способен выдерживать тепло и хорошо его проводить. Горный хрусталь не имеет пузырьков и инородных тел, однако могут быть помутнения в его прозрачности. Несмотря на свою утонченность, хрусталь достаточно твердый материал и уступает только топазу или алмазным изделиям.

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