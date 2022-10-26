Что влияет на стоимость торговой марки?

Сегодня стоимость регистрации торговой марки может отличаться в зависимости от ее вида.



Как формируется стоимость торговой марки?

На окончательную цену торговой марки оказывает влияние ряд таких факторов:

насколько долго происходит процедура оформления;

вид товарного знака;

государственные сборы.





В общую сумму входит:

Предоставление услуг специалистом.

Государственные сборы. (Сбор за подачу заявления, выдачу свидетельства, госу-дарственная публикация).





По временным рамкам процедура может проходить в обычном и ускоренном режиме. Обычная процедура может затянуться на 20 месяцев. Ускоренный вариант регистрации может быть выполнен в течение 7 месяцев.

Существует несколько ситуаций, когда может понадобиться ускоренная процедура:

конкуренты начинают выпускать свою продукцию под вашим брендом;

для запрета вывоза из страны товара, на котором есть ваш товарный знак;

при увеличении потребительского спроса на продукцию;

для получения франшизы.





При заказе быстрой регистрации торговой марки вы получаете возможность, как можно быстрее защитить свою интеллектуальную собственность. Однако, для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, лучше провести регистрацию сразу при создании бизнеса.

Наличие свидетельства о регистрации открывает перед предпринимателем много возможностей. При получении домена не нужно переживать, что ваше название может использовать любой человек. При необходимости вы сможете передать свои права на торговую марку, стать франчайзером.



Оформление торговой марки компанией Wise Group

Помочь в регистрации торговой марки может патентно-юридическое агентство Wise Group. В агентстве собрана команда профессионалов, которая на протяжении многих лет помогает оформлять торговые знаки. В первую очередь эксперты проводят ряд аналитических мероприятий, которые направлены на проверку уже существующих марок. Такой анализ помогает избежать повтора и плагиата.

После мониторинга эксперты собирают ряд нужных документов, которые необходимо подавать для оформления. После этого заказчик оплачивает услуги специалиста, а также госпошлину. В государственный сбор входит: выдача свидетельства, сбор за подачу заявки, сбор за подачу заявки в тот или иной класс.

Ускоренный вариант регистрации по цене будет дороже. Это связано с тем, что сбор, подача документов, проводятся в более короткие сроки.

Если у вас есть вопросы, то вы можете заказать консультацию. Для этого вам нужно заполнить форму, и специалист перезвонит для уточнения всех деталей регистрации.