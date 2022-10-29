Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.45
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
29 октября 22, 10:25
Как не прогореть при открытии магазина детских вещей и обуви
резиновые сапоги
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для детей родителям ничего не жалко, поэтому часто бывает так, что гардероб маленьких девочек и мальчиков гораздо обширнее, чем у взрослых.

Немалую роль играет и тот факт, что дети быстро растут. Можно попробовать на этом заработать, занявшись продажей детских вещей и обуви. Конкуренция в этом бизнесе достаточно высокая, и начальные вложения тоже немаленькие (хотя тут многое зависит от размеров и специализации торговой точки), но если все грамотно организовать, то можно достаточно быстро выйти на чистую прибыль. Предпринимателям, особенно начинающим, которые рассматривают идею создания детского магазина, будет полезно узнать о факторах, определяющих успешность такой идеи.


Главные условия запуска успешного бизнеса

В коммерческой деятельности нельзя гарантировать результат, но можно минимизировать риски. Начиная продавать детскую одежду и обувь, многие не осознают, насколько много нюансов нужно учитывать, и в результате вынуждены закрыть бизнес. Избежать такого исхода и стабильно зарабатывать получится, если:


  1. Работать только с проверенными поставщиками. Предложений купить детские резиновые сапоги оптом в Украине множество, но надежным партнером может стать не каждый оптовый магазин. Имеет смысл потратить время на детальное изучение потенциальных поставщиков и выбрать лучшего, чтобы потом не остаться в минусе или не испортить себе репутацию из-за низкого качества продукции.
  2. Ответственно подойти к составлению бизнес-плана, где будут четко прописаны этапы запуска торговой точки, количество сотрудников, затраты на аренду помещения и покупку мебели и т.д. Когда есть конкретный порядок действий и учтены все расходы, гораздо проще контролировать процесс и не тратить лишних денег.
  3. Не ошибиться с местоположением. Бессмысленно открывать магазин в районе, где не проживают или не бывают семьи с детьми. Нужно заранее проанализировать контингент, а в идеале – привлечь маркетолога для выбора оптимального расположения и оценки конкурентов.
  4. Нанять компетентных и вежливых продавцов. Помощь консультантов родителям требуется очень часто, и важно, чтобы сотрудники были внимательными, вежливыми и отлично разбирались в ассортименте.
  5. Постоянно проводить мониторинг эффективности работы торговой точки, в част-ности, анализировать количество посетителей, устанавливать пиковые часы и дни с максимальными продажами, определять среднюю сумму чека и т.д.
  6. Регулярно обновлять ассортимент.
  7. Проводить всевозможные акции, чтобы увеличить заинтересованность клиентов.

    8.
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Текущий рейтинг
    Читаемые за сутки
    Читаемые за неделю
    Комментарии (0)
    Войти через:
    Последние новости
    Лента новостей