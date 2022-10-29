Как не прогореть при открытии магазина детских вещей и обуви

Немалую роль играет и тот факт, что дети быстро растут. Можно попробовать на этом заработать, занявшись продажей детских вещей и обуви. Конкуренция в этом бизнесе достаточно высокая, и начальные вложения тоже немаленькие (хотя тут многое зависит от размеров и специализации торговой точки), но если все грамотно организовать, то можно достаточно быстро выйти на чистую прибыль. Предпринимателям, особенно начинающим, которые рассматривают идею создания детского магазина, будет полезно узнать о факторах, определяющих успешность такой идеи.





Главные условия запуска успешного бизнеса

В коммерческой деятельности нельзя гарантировать результат, но можно минимизировать риски. Начиная продавать детскую одежду и обувь, многие не осознают, насколько много нюансов нужно учитывать, и в результате вынуждены закрыть бизнес. Избежать такого исхода и стабильно зарабатывать получится, если:





Работать только с проверенными поставщиками. Предложений купить детские резиновые сапоги оптом в Украине множество, но надежным партнером может стать не каждый оптовый магазин. Имеет смысл потратить время на детальное изучение потенциальных поставщиков и выбрать лучшего, чтобы потом не остаться в минусе или не испортить себе репутацию из-за низкого качества продукции.

Ответственно подойти к составлению бизнес-плана, где будут четко прописаны этапы запуска торговой точки, количество сотрудников, затраты на аренду помещения и покупку мебели и т.д. Когда есть конкретный порядок действий и учтены все расходы, гораздо проще контролировать процесс и не тратить лишних денег.

Не ошибиться с местоположением. Бессмысленно открывать магазин в районе, где не проживают или не бывают семьи с детьми. Нужно заранее проанализировать контингент, а в идеале – привлечь маркетолога для выбора оптимального расположения и оценки конкурентов.

Нанять компетентных и вежливых продавцов. Помощь консультантов родителям требуется очень часто, и важно, чтобы сотрудники были внимательными, вежливыми и отлично разбирались в ассортименте.

Постоянно проводить мониторинг эффективности работы торговой точки, в част-ности, анализировать количество посетителей, устанавливать пиковые часы и дни с максимальными продажами, определять среднюю сумму чека и т.д.

Регулярно обновлять ассортимент.

Проводить всевозможные акции, чтобы увеличить заинтересованность клиентов.



