Анатолій Бойко про змагання з тхеквондо в Гостомелі

В середині літа, а саме 31 липня 2022 року, Національний олімпійський комітет України, за підтримки Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» та меценату цього фонду, котрим є Анатолій Бойко, провів Кубок з тхеквондо ВТ «Незламна мрія» в Гостомелі. В цьому змаганні брали участь юні спортсмени з Київської області в кількості майже 100 учасників.

Юних спортсменів розформували по групах згідно з ваговими критеріями, а по закінченню заходу вони отримали медалі та грамоти відповідно до здобутих результатів. Також всі учасники отримали спеціальні подарунки, що для них підготували в Національному олімпійському комітеті України.

Анатолій Бойко прокоментував проведення змагання

Меценат та підприємець Анатолій Бойко, який також був присутній на заході, підкреслив, що проведення такого змагання з тхеквондо, стало ще одним кроком в системній роботі Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» по підтримці руху спортивного напряму серед української молоді. Навіть під час повномасштабної війни потрібно підтримувати прагнення юнаків до занять спортом, змагатися між собою та досягати перемог.

Крім Анатолія Бойко на заході також були присутні представники місцевої адміністрації, волонтери та відомі українські спортсмени. Серед них слід виділити олімпійського призера Валерія Андрійцева, який на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні отримав срібну медаль.

Під час проведення змагань підтримувалась дружня атмосфера та були дотримані всі необхідні в сучасних реаліях норми з безпеки. При повідомленні про повітряну тривогу всі учасники та гості змагань проходили до укриття, що знаходилось неподалік.

Змагання з тхеквондо – не єдиний захід, до котрого долучився Анатолій Бойко

Незадовго до проведення цього змагання з тхеквондо в Гостомелі, Анатолій Бойко разом з Благодійним фондом «Майбутнє – дітям» також долучалися до підтримки проведення міжнародного проєкту, що отримав назву «Олімпійські мрії 2022». Цей захід також був проведений разом з Національним олімпійським комітетом України і являв собою турнір з іншого виду спорту, а саме з дзюдо.

Цей турнір проходив у грецькому місті Лутракі на базі молодіжного спортивно-тренувального центру Sport Camp. Під час його проведення юні українські спортсмени мали змогу змагатися не тільки між собою, а також зі спортсменами з Греції та Кіпру, цікаво проводячи час під мирним грецьким небом, відволікаючись від війни, що триває в Україні.