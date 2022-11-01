Выбор подъемника для вашего автосервиса
Производить осмотр и ремонт автомобилей с помощью смотровой ямы — трудозатратный и весьма неудобный процесс. И если ранее таким способом осуществлялись работы не только в домашних гаражах, но и в автосервисе, то сейчас все большую популярность обретает специальный автомобильный подъемник для СТО, который можно приобрести на сайте Гранд Инструмент. Он облегчает работу мастера и повышает доверие клиентов к компании.
Виды автомобильных подъемников и их особенности
В основном классификация автомобильных подъемников происходит по типу их конструкции. Именно этот параметр в первую очередь нужно учесть при его покупке:
При выборе конструкции Grandinstrument рекомендует ориентироваться на габариты вашей СТО, а также на тип работ, которые будет предоставлять автосервис.
Основные параметры при выборе автомобильного подъемника
Тип привода — характеристика, от которой зависит стоимость оборудования и его эксплуатационные характеристики. Гидравлический привод бесшумный в работе, обеспечивает высокую скорость и плавность подъема и спуска, а также отличаются наличием функции автоматической блокировки при перегрузках.
Электромеханические подъемники более дешевые, но пользуются большой популярностью. Основной недостаток их использования — шумность в работе. Также стоит отметить, что пара винт/гайка — их слабое место, хотя качественное оборудование от известных производителей способно прослужить более 5 лет до первой ее замены при условии правильного ухода.
Чтобы выбранный подъемник был удобным в работе, учитывайте его клиренс, базу, длину ножек и высоту до верхней перемычки. Именно эти параметры влияют на способность обслуживания автомобилей различных размеров. Не старайтесь сэкономить, покупая подъемное оборудование: от качества зависит безопасность мастера, а также срок службы устройства.