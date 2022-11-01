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1 ноября 22, 13:40
Выбор подъемника для вашего автосервиса
подъемник
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Все большую популярность обретает специальный автомобильный подъемник для СТО

Выбор подъемника для вашего автосервиса

Производить осмотр и ремонт автомобилей с помощью смотровой ямы — трудозатратный и весьма неудобный процесс. И если ранее таким способом осуществлялись работы не только в домашних гаражах, но и в автосервисе, то сейчас все большую популярность обретает специальный автомобильный подъемник для СТО, который можно приобрести на сайте Гранд Инструмент. Он облегчает работу мастера и повышает доверие клиентов к компании.

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Виды автомобильных подъемников и их особенности

В основном классификация автомобильных подъемников происходит по типу их конструкции. Именно этот параметр в первую очередь нужно учесть при его покупке:

  • четырехстоечный — классический, самый простой и надежный вариант, подходит для разных видов работ, но чаще всего используется со стендами развал-схождения;
  • двухстоечный — более компактные модели с доступной стоимостью, обеспечивают большее удобство во время ремонтных работ и осмотра авто;
  • ножничный — поднимается по типу ножничного механизма, может располагаться на полу или монтироваться с углублением, универсальный, но не всегда надежный, часто используется для развал-схождения или шиномонтажа;
  • плунжерные — самые современные, приводной механизм располагается под полом, экономя множество свободного пространства.

    • При выборе конструкции Grandinstrument рекомендует ориентироваться на габариты вашей СТО, а также на тип работ, которые будет предоставлять автосервис.

    Основные параметры при выборе автомобильного подъемника

    Тип привода — характеристика, от которой зависит стоимость оборудования и его эксплуатационные характеристики. Гидравлический привод бесшумный в работе, обеспечивает высокую скорость и плавность подъема и спуска, а также отличаются наличием функции автоматической блокировки при перегрузках.

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    Электромеханические подъемники более дешевые, но пользуются большой популярностью. Основной недостаток их использования — шумность в работе. Также стоит отметить, что пара винт/гайка — их слабое место, хотя качественное оборудование от известных производителей способно прослужить более 5 лет до первой ее замены при условии правильного ухода.

    Чтобы выбранный подъемник был удобным в работе, учитывайте его клиренс, базу, длину ножек и высоту до верхней перемычки. Именно эти параметры влияют на способность обслуживания автомобилей различных размеров. Не старайтесь сэкономить, покупая подъемное оборудование: от качества зависит безопасность мастера, а также срок службы устройства.
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