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1 ноября 22, 14:36
1, 2, 3-комнатные апартаменты в Лондоне
Квартира в Лондоне
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Широкие перспективы, открывающиеся перед иностранцами в этой стране, привлекают сюда ежегодно тысячи желающих снять или купить жилье в Лондоне.

1, 2, 3-комнатные апартаменты в Лондоне

Для многих наших соотечественников в последние годы актуальным стал вопрос аренды квартир в Лондоне. Этот мегаполис привлекает своей богатой историей, стабильной экономикой, спокойной политической обстановкой, возможностью учиться и работать в современном правовом государстве. Широкие перспективы, открывающиеся перед иностранцами в этой стране, привлекают сюда ежегодно тысячи желающих снять или купить жилье в Лондоне. При этом востребованными являются все виды квартир, частных домов.


Однокомнатные квартиры

В столице Великобритании проживает свыше 8,5 миллионов людей, среди которых треть – иностранцы. При этом есть много возможностей искать квартиру на одну спальню. Но при этом конкуренция среди желающих поселиться в таком жилье чрезвычайно высокая. Нужно будет действовать оперативно, если подвернулся подходящий вариант, иначе кто-то другой быстро перехватит эту возможность.

Плата за проживание будет сравнительно высокой – примерно 1100 фунтов не в центре города. Для тех, кто хочет жить не в пределах столицы – в Кэтфорде, Уолтемстоу или в Стритхэме, можно найти больше приемлемых вариантов по более низкой цене.


Двухкомнатные квартиры

В среднем цена двухкомнатных апартаментов в столице Британии будет зависеть от района, в котором они размещены:

  • от £1 600 в районе Пэкхэм;
  • до £ 2 900 в Марилебоне;
  • в пригородах Лондона можно арендовать жилье за сумму, немного меньше £1000.

    • Трехкомнатные апартаменты

    Снять квадратные метры на три спальни в Лондоне можно по цене от £1500 в среднестатистических районах. В более респектабельных частях столицы стоимость аренды будет составлять от £3 000. Несмотря на тот факт, что такая стоимость может казаться довольно высокой, рынок предлагает огромное количество такой недвижимости. При этом цены на аренду, размеры апартаментов и удобства могут быть разными в зависимости от района.


    Преимущества аренды жилья в Лондоне

    Жить в столице Британии не только престижно, но и дальновидно – это касается всех, кто решается на переезд в эту страну. Жить в Великобритании – это значит пользоваться широкими возможностями в плане построения карьеры, ведения бизнеса, обучения. В этой стране насчитывается огромное количество достопримечательностей, на ознакомление с которыми может уйти не один месяц.

    Жизнь в этой стране стабильная, спокойная, благоустроенная. Даже временное проживание в Англии – это неоцененный опыт, возможность приобщиться к интересной культурной жизни, жить в комфортной обстановке и пользоваться всеми благами современного общества.

    Самостоятельно подобрать подходящие варианты для аренды сложно, так как рынок недвижимости в Англии имеет свои особенности. Поэтому стоит заручиться поддержкой опытных специалистов, найти которых можно тут. Заходите на сайт noblelondon.com, чтобы арендовать жилье, отвечающее вашим запросам, оформить сделку быстро и выгодно.
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