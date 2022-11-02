Что такое алмазная вышивка?

Готовые картины невероятно выразительны, они поражают своей глубиной и сиянием. Особенность набора алмазной мозаики на сайте алмазная вышивка заключается в том, что в него включены все материалы, необходимые для рисования, чтобы приступить незамедлительно к процессу творчества.

Типы наполнения алмазной картины

Существую различные наполнения алмазной картины. Различают два вида по типу выкладки изображения — полная и частичная. В первом варианте холст создан для наполнения стразами всей поверхности. Второй — сочетается мозаика с акриловой картиной по номерам, то есть здесь нужно будет орудовать не только ручкой для приклеивания камней, но и кисточкой для нанесения краски.

Алмазная вышивка различается также по типу используемых кристаллов. Разница между 3D и 5D камнями заключается в количестве граней, которые имеет каждый бриллиант. У 3D-бисера 3 грани, у 5D — 5 граней. Многие предпочитают алмазную мозаику 5D, потому что больше граней дает потрясающий эффект сверкания.

Камни для алмазной живописи различаются по дизайну. В зависимости от дисплея вы можете выбирать между круглыми или квадратными. Новичкам первый вариант подходит больше, потому что им легко пользоваться. Если вы хотите купить алмазную картину с квадратными камнями, то нужно будет использовать больше внимания во время процесса нанесения. Однако эффект от готовых картин с обоими видами кристаллов одинаково красив.

Что входит в набор алмазной вышивки?

При покупке набора для алмазной вышивки доступны следующие предметы:

1. Холст с мотивом по вашему выбору, числами в отдельных полях и непрерывным слоем клея. 2. Алмазы с плоской задней частью для ровной поверхности. 3. Гель или восковой клей для легкого захвата камней. 4. Устройство в виде ручки с круглым отверстием, с помощью которого вы можете за-хватить камушеки сверху и разместить их в нужном месте на картинке. 5. Небольшой лоток для удобной сортировки и перемещения кристаллов.

Новичкам рекомендуется начать с алмазной картины немного меньшего размера. Здесь очень подходят форматы от 15x15 до 30x45 см. Для начинающих пользователей в упрощенных версиях алмазной вышивки между камнями допускается небольшое пространство, поэтому вам не нужно размещать стразы на 100% точно в намеченном месте.

Виды наборов, особенности выбора

Для создания картин алмазной живописи. У вас есть выбор между различными видами наборов, которые отличаются друг от друга:

- животными;

- растениями;

- натюрмортами;

- портретами;

- пейзажами.

Захватывающие мотивы, такие как павлины или тигры, особенно подходят для алмазной вышивки, поскольку они имеют разные формы и цвета и позволяют использовать множество камушек.

Техника мозаичной росписи проста и работает так же, как рисование по номерам на заранее подготовленных поверхностях. Однако вы оформляете картины не красками и кистями, а маленькими разноцветными камнями. Заполнив сверкающими стразами, хрустальным бисером или акриловыми камнями заданные пронумерованные области, создадите замечательное и необычное произведение искусства.

Если вы хотите сразу приступить к алмазной вышивке, то желательно приобрести практичный набор. Есть разные композиции для изображения на выбор, которые значительно будут отличаться. В зависимости от мотива бывают маленькие, большие или даже составные полотна, а также круглые и квадратные камни. Например, в качестве предложения можете сделать картинку из трех частей, на которой рядом изображены красочный павлин, сильный тигр и дружелюбная обезьяна.

Как выбрать набор для алмазной вышивки?

Если вы хотите попробовать себя в мозаичной вышивке, то сегодня можно приобрести практичные наборы любого уровня сложности и разной техники: от простого до продвинутого, в которых есть все необходимое для творчества своими руками. В дополнение к пронумерованному самоклеящемуся шаблону, конечно же, присутствуют подходящие бусины, контейнер для кристаллов и прибор для захвата камушек, так что вы можете сразу приступить к творчеству.

Сегодня онлайн можно заказать как взрослую, так и детскую алмазную вышивку. Для начинающих существует масса вариантов, поэтому вы можете найти правильный набор в соответствии с личным опытом. В дополнение к аксессуарам для алмазной живописи можно купить рамку-багет, чтобы эффектно оформить готовый результат работы.