Таможенное сопровождение: виды

В рамках международной торговли для ведения бизнеса требуется осуществлять перемещение грузов и товаров через границы государства и взаимодействовать с таможнями.





Типы таможенного сопровождения и их нюансы

Все операции по перемещению грузов из Украины и ввоз товаров из-за рубежа регламентируется Таможенным кодексом Украины и действующими на его основе Типовыми технологическими схемами таможенного контроля. Комплекс услуг по обеспечению соблюдения украинского законодательства предполагает проведение полного цикла операций, результатом которых будет отправка или получение из-за рубежа государства товаров.

Таможенное сопровождение можно условно разделить на подготовку грузов к перевозке и их конвоирование с привлечением наряда и оформление перевозок. При отсутствии документов, которые разрешают перемещение товаров, принимать решение о начале подготовки к физической отправке нецелесообразно.

Этапы и сроки подготовки документов зависят от типа товаров, перемещаемых в рамках сделок, а также вид транспорта, которым перемещается груз. Все действия по декларированию и сертификации грузов, обеспечению расчета НДС и сборов, оплате пошлин и акцизов возлагаются, как правило, на таможенного брокера или агента по таможенному оформлению, который обязан подать в управление таможни и органы, осуществляющие контроль, соответствующие сведения и документы.

Существенные отличия процедуры отмечаются в оформлении сделок импорта и экспорта. Касаются они не только документальной, но и технической части, из-за чего становится важным постоянный контроль представителей сторон за порядком прохождения грузов и их хранением.





Что нужно знать о документации операций ВЭД

Для всех разновидностей грузов в обязательном порядке оформляют такие документы как внешнеэкономический договор, спецификация и транспортная накладная. Для возможности проведения оплаты формируют инвойс (счет). Особенности поставки определяются во внешнеэкономическом контракте согласно условиям ИНКОТЕРМС:2020. Все действия по перевозке грузов регулируются отдельным договором. Наряду с этим в рамках дополнительной документации может быть необходима подготовка разрешительных документов в соответствующих органах (например, фитосанитарных или ветеринарных сертификатов, документов о происхождении грузов).

При оформлении операций перемещения товаров через административные границы государства нужно уделить особое внимание правильности расчета сборов, определения кодов УКТ ВЭД и нюансам оформления деклараций. Динамичность законодательства является причиной того, что параметры могут изменяться с течением времени. И именно неумение оперировать актуальной информацией (с чем чаще всего сталкиваются предприниматели, редко оформляющие таможенные сделки), становится предпосылкой финансовых потерь.





Особенности организации внешнеэкономической деятельности

Организация процесса перемещения товаров через таможню имеет множество нюансов. Основные особенности касаются не столько вопросов технического характера, сколько документального сопровождения и оплаты пошлин.

Успех работы с иностранными партнерами зависит от правильности принятых управленческих решений. Опытные специалисты в сфере ВЭД – ценные сотрудники. Такие специалисты знают порядок, процедуры и умеют:

- Составить внешнеэкономический договор;

Составить внешнеэкономический договор; - Подготовить документы для осуществления таможенного контроля;

Сопроводить процедуру таможенного оформления и т.д. Сохранить драгоценное время и помочь наладить стабильную работу в рамках действующего законодательства относительно международной торговли помогут представители Первой Юридической, умеющие принимать управленческие решения в сфере ВЭД.

Компания специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в сфере ВЭД, ведении бухгалтерского учета и юридического сопровождения операций, а также оказывает консультативную помощь других вопросах, касающихся поиска оптимальных решений для оптимизации хозяйственной деятельности предприятий любой формы собственности.