Когда проводят Черную пятницу во всем мире

Черная пятница — одно из наиболее значимых и известных событий в мире шопинга, которое ежегодно позволяет людям экономить на покупках. Но и опустошает их кошельки. Традиционно в пятницу начинается сезон предновогодних распродаж, потому все спешат купить подарки близким по приятным ценам. О проведении всемирной распродажи читайте в этой статье.





Откуда взялась Черная пятница

Так именуется период, наступающий после официального Дня Благодарения в Америке, который отмечается в четвертый четверг ноября. Многие магазины начинают работать еще с полуночи перед пятницей, чтобы обслужить покупателей. А заядлые шопоголики способны отказаться от ужина с семьей, чтобы заполучить товары по скидкам.

Черная пятница зародилась в 60-х в Америке, когда с четвертой пятницы ноября начинались предновогодние распродажи. Тогда в Филадельфии образовались страшные пробки на трассах. Все хотели успеть на скидки, автомобили буквально заполонили улицы. Именно поэтому полицейские окрестили этот день Черной пятницей. А у торговцев есть выражение: «in the black», что буквально означает выйти в плюс по продажам





Черная пятница в наше время

В Украину Черная пятница заявилась в 2013 году и сразу заработала славу нечестной распродажи, так как недобросовестные продавцы специально завышали цену перед стартом распродаж. Тенденция ушла, в магазинах действительно можно купить качественные и хорошие вещи по огромным скидкам. Но недоверие и мошенники все еще остались, потому многие люди относятся к этому дню настороженно.

После начала пандемии распродажи обрели большую популярность в онлайн-формате, чтобы не перегружать торговые центры людьми. Грандиозная Черная пятница 2022 в магазине Allo позволяет приобрести электронику и бытовую технику по выгодным ценам. В последнее время, ввиду частых отключений электроэнергии, популярностью пользуются такие товары, как:

повербанки;

бензогенераторы;

ИБП;

стабилизаторы напряжения.

Также следует отметить, что в интернет-магазине Алло Черная пятница пройдет с 18 по 28 ноября. В этот период на сайте будут доступны уникальные скидки до 60% для пользователей.





Как не оказаться обманутым в Черную пятницу

В первую очередь следует внимательно относиться к ассортименту товаров: многие недобросовестные продавцы выставляют старые модели, к примеру, зимней обуви. На них клеятся ценники новой коллекции со значительной скидкой, но по факту вы получите старую вещь. Отклеив ценник можно заметить, что под ним стоит такая же цена, но без скидки.