Открытие бизнеса на крипте в странах ЕС

Это вполне логично и закономерно, ведь эти валюты не подвержены инфляции, доля прибыли при грамотной организации и выборе адекватных стратегий составляет очень солидный процент. На сегодня это одно из быстрорастущих и перспективных направлений доходов, которые не привязаны к оффлайн месту.
Чтобы проводить такую деятельность на легальных основаниях и исключить обоснованные претензии со стороны государственных властей, достаточно, чтобы была открыта фирма и лицензия на обмен криптовалют в Польше. Получить ее не так сложно, как может показаться. Особенно в том случае, если все пошагово выполнить в сопровождении грамотного юриста.
Получение лицензии — зачем это нужно?
Наличие документов, который легализует деятельность в выбранном направлении, гарантирует не только прозрачное налогообложение, но и еще ряд преимуществ, среди которых:
Кроме Польши, можно рассматривать и другие страны, например, реально получение крипто лицензии в Литве.
Сколько стоит открытие лицензии?
Сама процедура открытия лицензии предполагает взимание государственной пошлины в установленном размере. Но могут присутствовать и дополнительные статьи расходов. Например, если бизнес-стратегия охватывает несколько направлений деятельности, то потребуется не одна, а несколько лицензий, и за каждую будет определенная плата. Второй момент — это юридическое сопровождение. Такие услуги не предоставляются бесплатно, но воспользоваться ими однозначно стоит, ведь в каждой стране есть своя специфика в законодательных нормах, о которых не может знать обыватель, тем более не резидент страны.