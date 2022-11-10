Открытие бизнеса на крипте в странах ЕС

Это вполне логично и закономерно, ведь эти валюты не подвержены инфляции, доля прибыли при грамотной организации и выборе адекватных стратегий составляет очень солидный процент. На сегодня это одно из быстрорастущих и перспективных направлений доходов, которые не привязаны к оффлайн месту.

Чтобы проводить такую деятельность на легальных основаниях и исключить обоснованные претензии со стороны государственных властей, достаточно, чтобы была открыта фирма и лицензия на обмен криптовалют в Польше. Получить ее не так сложно, как может показаться. Особенно в том случае, если все пошагово выполнить в сопровождении грамотного юриста.

Получение лицензии — зачем это нужно?

Наличие документов, который легализует деятельность в выбранном направлении, гарантирует не только прозрачное налогообложение, но и еще ряд преимуществ, среди которых:

более широкие возможности для привлечения инвесторов, за счет капитала которых будет увеличиваться и капитал самой компании, а это значит, что и прибыль можно будет получать в более солидном объеме;

расширение областей, которые можно охватить в качестве рабочих инструментов, например, консультирование, применение сетей блокчейнов для сопровождающих услуг;

свободная продажа и покупка различных видов цифровых денег, на чем собственно и может базироваться основной доход компании;

организация пункта по обмену валют — фиатных и цифровых, что сулит высокую прибыль в перспективе за счет стремительного развития криптовалютного рынка и стабильной политической, экономической обстановки.

Кроме Польши, можно рассматривать и другие страны, например, реально получение крипто лицензии в Литве.

Сколько стоит открытие лицензии?