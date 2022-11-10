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9 ноября 22, 09:59
Открытие бизнеса на крипте в странах ЕС
бизнес,крипта
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Среди огромного количества возможностей для заработка многие предприниматели отдают предпочтение именно нише криптовалют.

Это вполне логично и закономерно, ведь эти валюты не подвержены инфляции, доля прибыли при грамотной организации и выборе адекватных стратегий составляет очень солидный процент. На сегодня это одно из быстрорастущих и перспективных направлений доходов, которые не привязаны к оффлайн месту.

Чтобы проводить такую деятельность на легальных основаниях и исключить обоснованные претензии со стороны государственных властей, достаточно, чтобы была открыта фирма и лицензия на обмен криптовалют в Польше. Получить ее не так сложно, как может показаться. Особенно в том случае, если все пошагово выполнить в сопровождении грамотного юриста.

Получение лицензии — зачем это нужно?

Наличие документов, который легализует деятельность в выбранном направлении, гарантирует не только прозрачное налогообложение, но и еще ряд преимуществ, среди которых:

  • более широкие возможности для привлечения инвесторов, за счет капитала которых будет увеличиваться и капитал самой компании, а это значит, что и прибыль можно будет получать в более солидном объеме;
  • расширение областей, которые можно охватить в качестве рабочих инструментов, например, консультирование, применение сетей блокчейнов для сопровождающих услуг;
  • свободная продажа и покупка различных видов цифровых денег, на чем собственно и может базироваться основной доход компании;
  • организация пункта по обмену валют — фиатных и цифровых, что сулит высокую прибыль в перспективе за счет стремительного развития криптовалютного рынка и стабильной политической, экономической обстановки.

    • Кроме Польши, можно рассматривать и другие страны, например, реально получение крипто лицензии в Литве.

    Сколько стоит открытие лицензии?

    Сама процедура открытия лицензии предполагает взимание государственной пошлины в установленном размере. Но могут присутствовать и дополнительные статьи расходов. Например, если бизнес-стратегия охватывает несколько направлений деятельности, то потребуется не одна, а несколько лицензий, и за каждую будет определенная плата. Второй момент — это юридическое сопровождение. Такие услуги не предоставляются бесплатно, но воспользоваться ими однозначно стоит, ведь в каждой стране есть своя специфика в законодательных нормах, о которых не может знать обыватель, тем более не резидент страны.
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