Практичное оборудование от Арт Трейд

В первую очередь это касается подбора соответствующего оснащения. В торговых точках важно на небольшом участке разместить и презентабельно представить большое количество товаров, но не в ущерб удобству сотрудников и посетителей. В этом случае наиболее рациональным решением будет купить стеллажи для магазина, заказать которые можно прямо сейчас через каталог проверенной компании Арт Трейд.

Чем удобны стеллажные системы?

Стеллажи — это открытые шкафы, которые могут иметь различные размеры, конфигурацию, внутреннее оформление. В зависимости от поставленных целей, их можно использовать в точках общественного питания для хранения продуктов питания, посуды, другого инвентаря. В торговых залах такие системы пользуются спросом, так как сразу появляется возможность сэкономить полезную площадь помещения и выгодно выложить ассортимент продукции таким образом, что она будет привлекать внимание потребителей.

Стеллажи являются универсальными в плане возможных направлений применения. Такие системы выделяются от традиционных шкафов и других вариантов мебели следующими преимуществами:

есть возможность выбрать стационарные или мобильные системы;

разнообразие моделей;

доступная цена;

практичность — уход за такой мебель организовать несложно, применение будет простым и понятным и для сотрудников компании, и для потребителей;

высокая надежность;

экологичность.

Кроме того, современные стеллажные системы остаются в тренде и с точки зрения дизайнерского оформления, что зачастую играет очень важную роль.

Зонты — важный элемент оснащения точек общественного питания

При обустройстве точки общественного питания любого типа большое внимание уделяется вентиляции. Одно из современных решений — зонт пристенный, которые устанавливается в столовых, ресторанах, кафе.

Установка такого элемента вентиляции позволяет организовать удобные условия для работы сотрудников, а также обеспечить правильное хранение и применение продуктов, из которых готовится еда. Исправно работающая система вентиляции поможет быстро устранять запахи, которые неизбежно будут возникать в процессе готовки, препятствуя их смешиванию и воздействию на другие продукты и готовы блюда. Вытяжка зонт пристенный также поможет действенно удалять микрочастицы жира, копоти, влаги, что исключить необходимость преждевременного ремонта помещения.