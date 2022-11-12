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12 ноября 22, 09:23
Практичное оборудование от Арт Трейд
стеллажи для магазина
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Организация любого бизнеса сопряжена с решением ряда практических вопросов.

В первую очередь это касается подбора соответствующего оснащения. В торговых точках важно на небольшом участке разместить и презентабельно представить большое количество товаров, но не в ущерб удобству сотрудников и посетителей. В этом случае наиболее рациональным решением будет купить стеллажи для магазина, заказать которые можно прямо сейчас через каталог проверенной компании Арт Трейд.

Чем удобны стеллажные системы?

Стеллажи — это открытые шкафы, которые могут иметь различные размеры, конфигурацию, внутреннее оформление. В зависимости от поставленных целей, их можно использовать в точках общественного питания для хранения продуктов питания, посуды, другого инвентаря. В торговых залах такие системы пользуются спросом, так как сразу появляется возможность сэкономить полезную площадь помещения и выгодно выложить ассортимент продукции таким образом, что она будет привлекать внимание потребителей.

Стеллажи являются универсальными в плане возможных направлений применения. Такие системы выделяются от традиционных шкафов и других вариантов мебели следующими преимуществами:

  • есть возможность выбрать стационарные или мобильные системы;
  • разнообразие моделей;
  • доступная цена;
  • практичность — уход за такой мебель организовать несложно, применение будет простым и понятным и для сотрудников компании, и для потребителей;
  • высокая надежность;
  • экологичность.

    • Кроме того, современные стеллажные системы остаются в тренде и с точки зрения дизайнерского оформления, что зачастую играет очень важную роль.

    Зонты — важный элемент оснащения точек общественного питания

    При обустройстве точки общественного питания любого типа большое внимание уделяется вентиляции. Одно из современных решений — зонт пристенный, которые устанавливается в столовых, ресторанах, кафе.

    Установка такого элемента вентиляции позволяет организовать удобные условия для работы сотрудников, а также обеспечить правильное хранение и применение продуктов, из которых готовится еда. Исправно работающая система вентиляции поможет быстро устранять запахи, которые неизбежно будут возникать в процессе готовки, препятствуя их смешиванию и воздействию на другие продукты и готовы блюда. Вытяжка зонт пристенный также поможет действенно удалять микрочастицы жира, копоти, влаги, что исключить необходимость преждевременного ремонта помещения.

    В Арт Трейд вы можете подобрать все необходимое оборудование, которое будет совершенным по техническим характеристикам именно под ваши цели. У нас всегда отличное качество предлагаемой продукции и выгодные условия цены для новых и постоянных клиентов.
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