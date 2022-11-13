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13 ноября 22, 09:30
Как не ошибиться с выбором специальности в словацком ВУЗе?
Экономический Университет В Братиславе
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У выпускников украинских школ есть невероятно много возможностей.

Можно взять тайм-аут и отправиться в путешествие (если финансы позволяют), устроиться на работу и все-таки продолжить обучение, причем есть возможность поступить в украинский ВУЗ или отправиться за границу. Последний вариант представляется наиболее привлекательным, а положительные отзывы об учебе в Словакии мотивируют подавать заявки в университеты именно этой страны.

На начальном этапе подготовки абитуриентам необходимо определиться с учебным заведением и специальностью. Почему-то больше внимания молодые люди уделяет ВУЗу, а профессию выбирают наугад, по рекомендации родителей или просто с учетом того, кем сейчас модно работать. В дальнейшем такой подход может стать причиной больших проблем, таких как:

  • неудовлетворенность профессией;
  • плохие оценки, многочисленные пересдачи и даже отчисление;
  • зря потраченное время на получение знаний и навыков, которые не будут нужны в дальнейшей деятельности;
  • разочарование от поездки за границу;
  • неуверенность в себе из-за того, что не смогли достичь цели и закончить обучение;
  • ухудшение отношений с родителями, которых студент винит в неправильном выборе.

    • Ответственный подход к выбору специальности

    Получать максимум пользы и удовольствия, поступив в Экономический Университет В Братиславе или в другой словацкий ВУЗ, получится, если изначально серьезно отнестись к определению специальности. Вот несколько советов, которые помогут принять взвешенное решение:

    1. Не пытайтесь никому угодить. Важно выбрать ту сферу деятельности, которая нравится именно вам.
    2. Не бойтесь критики со стороны семьи и окружения, отстаивайте свое мнение, чтобы спустя годы не пожалеть о потраченных усилиях и времени.
    3. Разберитесь в том, чем хотите заниматься. В современных реалиях не нужно искать «дело всей жизни», ведь по статистике каждые 5-7 лет люди меняют деятельность. Ваша задача – выбрать специальность, которая вызывает интерес и позволяет наилучшим образом раскрыть ваш талант.
    4. Узнайте как можно больше о том, что конкретно входит в обязанности сотрудника с выбранной специальностью. Если есть возможность, стоит пообщаться лично с представителями интересующей профессии.
    5. Просмотрите сайты вакансий и почитайте аналитические обзоры, чтобы определить востребованность специальности. Большинство студентов из Украины после обучения в Словакии остаются за границей, поэтому ориентироваться нужно на европейский рынок труда.

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