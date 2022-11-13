Как не ошибиться с выбором специальности в словацком ВУЗе?

Можно взять тайм-аут и отправиться в путешествие (если финансы позволяют), устроиться на работу и все-таки продолжить обучение, причем есть возможность поступить в украинский ВУЗ или отправиться за границу. Последний вариант представляется наиболее привлекательным, а положительные отзывы об учебе в Словакии мотивируют подавать заявки в университеты именно этой страны.

На начальном этапе подготовки абитуриентам необходимо определиться с учебным заведением и специальностью. Почему-то больше внимания молодые люди уделяет ВУЗу, а профессию выбирают наугад, по рекомендации родителей или просто с учетом того, кем сейчас модно работать. В дальнейшем такой подход может стать причиной больших проблем, таких как:

неудовлетворенность профессией;

плохие оценки, многочисленные пересдачи и даже отчисление;

зря потраченное время на получение знаний и навыков, которые не будут нужны в дальнейшей деятельности;

разочарование от поездки за границу;

неуверенность в себе из-за того, что не смогли достичь цели и закончить обучение;

ухудшение отношений с родителями, которых студент винит в неправильном выборе.





Ответственный подход к выбору специальности

Получать максимум пользы и удовольствия, поступив в Экономический Университет В Братиславе или в другой словацкий ВУЗ, получится, если изначально серьезно отнестись к определению специальности. Вот несколько советов, которые помогут принять взвешенное решение:

Не пытайтесь никому угодить. Важно выбрать ту сферу деятельности, которая нравится именно вам.

Не бойтесь критики со стороны семьи и окружения, отстаивайте свое мнение, чтобы спустя годы не пожалеть о потраченных усилиях и времени.

Разберитесь в том, чем хотите заниматься. В современных реалиях не нужно искать «дело всей жизни», ведь по статистике каждые 5-7 лет люди меняют деятельность. Ваша задача – выбрать специальность, которая вызывает интерес и позволяет наилучшим образом раскрыть ваш талант.

Узнайте как можно больше о том, что конкретно входит в обязанности сотрудника с выбранной специальностью. Если есть возможность, стоит пообщаться лично с представителями интересующей профессии.

Просмотрите сайты вакансий и почитайте аналитические обзоры, чтобы определить востребованность специальности. Большинство студентов из Украины после обучения в Словакии остаются за границей, поэтому ориентироваться нужно на европейский рынок труда.



